Zum Jubiläum im Olympiapark: Eine Ausstellung – drei Orte

Sport–Hub 72 komplettiert die Zeitreise von der Vergangenheit bis in die Zukunft

Eine Ausstellung – drei Orte: Mit der Eröffnung des „Sport-Hub 72“ im Jubiläumspavillon

auf dem Olympiasee ist sie nun komplett: die dreiteilige Ausstellung, die die Olympiapark

München GmbH anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen Spiele 1972 im

Olympiapark installiert hat.



„Der Olympiapark ist ein visionäres Gesamtkunstwerk, das die Herzen der Menschen bis

heute begeistert. Mit seinen Events, seinen Angeboten und seiner Historie ist er

einzigartig und eine feste Größe im Veranstaltungs-, Freizeit- und Tourismusbereich

Münchens. Wir sind sehr glücklich, unseren Besucher:innen mit der

Jubiläumsausstellung eine neue Attraktion anbieten zu können, die ihnen auf moderne

Weise und digital unterstützt die Vergangenheit, Gegenwart – und für uns ganz wichtig –

auch die Zukunft des Parks näher bringt“, freut sich Olympiapark-Chefin Marion Schöne.



Der Jubiläumspavillon, der nun als dritter und letzter Teil der Ausstellung ab 9. April für

die Besucher:innen zugänglich ist, präsentiert sich fröhlich und farbenfroh und versteht

sich als zentraler Anlaufpunkt für die Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt. Als evolutionäre

Weiterentwicklung der sogenannten „Kleinstbauten“ der Olympischen Spiele 1972

überrascht der Pavillon mit seiner ungewöhnlichen Position: Er steht mitten im

Olympiasee und erlaubt eine neue, ungesehene Perspektive auf den Park. Im „Sport–

Hub 72“ dreht sich inhaltlich alles um die Geschichte, Gegenwart und

Zukunft des Sports im Olympiapark. Von den Olympischen Spielen 1972 spannt sich der

Bogen bis zu den European Championships im August 2022. Spitzen–, Breiten–, und

Vereinssport werden thematisiert und Zukunftsprojekte präsentiert. Interaktive Stationen

eröffnen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und Inhalte des Sports spielerisch zu

erfahren. Besucher:innen werden außerdem dazu eingeladen, sich an Vergangenes zu

erinnern, persönliche Erlebnisse oder Ideen und Eindrücke im „Wunschspeicher“ zu hinterlassen. Ohne Frage: Der Jubiläums–Pavillon bietet eine enorme Aufenthaltsqualität

und bietet viel Raum für Begegnungen.

„Der Jubiläumspavillon ist eine sehr gelungene Referenz an den originalen Olympia–

Pavillon. 1972 stand dieser auf dem zwischenzeitlich nach Hans–Jochen–Vogel

benannten Platz im Olympiapark. Es zieht sich durch das gesamte Jubiläumsjahr, dass

wir den Geist der Spiele von 1972, ihre Gestaltung und ihre Wirkung in die Gegenwart

holen und auch in die Zukunft blicken. Bei den Ausstellungen und Veranstaltungen

werden die heiteren, sportlichen und kulturellen Elemente ebenso thematisiert wie das

Attentat auf die israelische Olympiamannschaft. Die Stadt München und ihr Olympiapark

haben mit zahlreichen Partner:innen ein umfassendes Programm zusammengestellt. Ein

Schwerpunkt wird das Festival des Spiels, des Sports und der Kunst vom 1. bis 9. Juli im

Olympiapark sein. Mehr Informationen sind im Jubiläumspavillon zu finden“, erklärt

Kulturreferent Anton Biebl, dessen Referat die Federführung für die

Programmkoordination hat.

Schon im Februar eröffneten die ersten beiden Teile der Jubiläumsausstellung. So

erwartet die Besucher:innen unter dem Motto „Per Aufzug in die Zukunft“ auf der

geschlossenen Plattform des Olympiaturms eine Ausstellung, die sich mit Fragen

beschäftigt wie: In welche Richtung werden sich Konzerte, Festivals, Kultur–, Business–

und Sportevents entwickeln? Welche Technologien werden die Erlebnisse der

Besucher:innen unterstützen? Auch wenn auf der Zukunftsplattform auf rund 72

Quadratmetern natürlich nicht alle Fragen umfänglich beantwortet werden können, so

sollen hier doch einige Impulse für die kommenden Jahre gesetzt werden. Zudem gibt es

mittels VR–Brille einen spektakulären Blick vom Rande des Olympiaturms aus in die

Vergangenheit wie auch in die Zukunft.

„Olympiastadion 1972–2022 – Ein Rückblick auf 50 Jahre Sport und Entertainment“ ist

der Titel des zweiten Teils der Ausstellung zum runden Jubiläum des Olympiaparks. Das

Olympiastadion mit seinem ikonischen Zeltdach ist ein weltbekannter Ort für

internationale Großereignisse in Sport, Entertainment und Kultur. Unterteilt in

unterschiedliche Themenbereiche präsentieren die Stelen die wichtigsten Meilensteine,

Geschichten und unvergesslichen Momente von den Anfängen bis heute. Und: Über

QR–Codes auf den Stelen und dort hinterlegten Clips können die Besucher:innen noch

weiter in die Historie und Veranstaltungen eintauchen.

Inhaltlich sieht sich die gesamte dreiteilige Jubiläumsausstellung bewusst als Ergänzung

zu den anderen Ausstellungsorten im Park, so dass in Summe eine noch größere

parkübergreifende, dezentrale Ausstellung entsteht, die die Geschichte des

Olympiaparks aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: Wie der Erinnerungsort

am Kolehmainenweg, der das Olympia–Attentat thematisiert und der Opfer des

schrecklichen Anschlags gedenkt. Und der bereits existierende Info–Pavillon zwischen

Olympiahalle und Olympia–Schwimmhalle, der auf die Olympischen Spiele selbst

fokussiert ist.

Weitere Informationen zum Jubiläumsprogramm gibt es unter

https://www.olympiapark.de/de/50jahre/ und https://muenchen1972–2022.de