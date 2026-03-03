Zum Weltfrauentag am 8. März: Frauen-Power im Munich Action Park

Zum Weltfrauentag am Sonntag, 8. März, ist im Munich Action Park (MAP) jede Menge Frauen-Power angesagt. Ab 11.30 Uhr gibt es ein ganztägiges Kurs-Angebot für die Sportarten Parkour und Ninja Warrior – dem Tag entsprechend – ganz speziell von Frauen für Frauen. Eingeladen sind Frauen und Mädchen ab sechs Jahren. Eine Voranmeldung für die kostenlosen Kurse (es muss lediglich der MAP- Eintritt entrichtet werden) ist hier möglich.

„Die Förderung, Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von Mädchen und Frauen in allen Bereichen des beruflichen und privaten Lebens – so auch im Sport – liegt mir sehr am Herzen. In diesem Jahr möchten wir im Rahmen des Weltfrauentags dazu ein ganz besonderes Angebot machen, das Mädchen und Frauen an Sportarten heranführt, in denen sie noch unterrepräsentiert sind. Ich hoffe sehr, dass sich viele davon angesprochen fühlen und für die Kurse anmelden“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Sportbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Olympiapark München GmbH Verena Dietl erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir im Olympiapark anlässlich des Weltfrauentages einen solchen Aktionstag anbieten. Gerade die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten von Frauen für Frauen ist ein wichtiges Instrument um das gleichberechtigte kulturelle, soziale und politische Leben in unserer Stadt zu fördern.“

Beim Weltfrauentag im MAP wird es nicht nur um die physische Fitness gehen. Um 15.30 Uhr erwartet die Teilnehmer:innen außerdem ein Vortrag zum Thema Mentale Stärke (Keine Vor-Anmeldung nötig). Und: Der Munich Action Park ist am 8. März für den regulären Betrieb geöffnet. Lediglich das Kurs-Angebot richtet sich an diesem Tag ausschließlich an Mädchen und Frauen.

Informationen zum Kursprogramm und zur Anmeldung gibt es hier, zum Munich Action Park unter olympiapark.de.

Foto: © Olympiapark München / Fabian Stoffers