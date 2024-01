Zurück beim Meister: EHC Red Bull München verpflichtet Emil Johansson

Verteidiger Emil Johansson kehrt in die bayerische Landeshauptstadt zurück und spielt zukünftig wieder für den EHC Red Bull München. Der 27-Jährige absolvierte bereits in der letzten Saison 21 Partien für die Red Bulls und gewann mit den Münchnern im April vergangenen Jahres die deutsche Meisterschaft.

Toni Söderholm, Trainer EHC Red Bull München: „Nach dem bitteren Saisonaus für Dominik Bittner und der mehrwöchigen Verletzungspause von Adam Almquist fehlen uns längerfristig zwei Verteidiger. Um für den letzten Push breit genug aufgestellt zu sein, mussten wir reagieren – und das haben wir. Emil ist ein läuferisch starker Spieler, der mit seinen Fähigkeiten sehr gut in diese Liga passt. Wir haben bereits vergangene Saison gesehen, wie schnell er seine spielerische Identität in der DEL durchsetzen konnte. Er wird uns zudem durch sein aktives Aufbauspiel und seine Energie weiterhelfen.“

Zuletzt stand Johansson für den elfmaligen finnischen Meister HC TPS Turku in der finnischen „Liiga“ unter Vertrag. Sein Debüt in der höchsten deutschen Eishockeyklasse gab der 1,82 Meter große und 87 Kilogramm schwere Schwede kurz nach seiner ersten Verpflichtung am 19. Februar vergangenen Jahres gegen die Nürnberg Ice Tigers. Da er bereits vor dem Wechsel in die Landeshauptstadt einen Vertrag für die Saison 2023/24 bei TPS unterschrieben hatte, verließ Johansson die Red Bulls nach dem Titelgewinn in Richtung Finnland. Ein knappes Jahr später streift er sich nun wieder das Münchner Trikot über.

Mit Johansson, der bereits in München eingetroffen ist, haben die Red Bulls ihre zehnte Ausländerlizenz vergeben. Der Verteidiger wird beim viermaligen deutschen Meister wieder mit der Rückennummer 57 auflaufen.

Die nächste Begegnung des EHC Red Bull München steigt am 26. Januar. Vor heimischem Publikum geht es um 19:30 Uhr im ausverkauften Olympia-Eisstadion gegen die Kölner Haie.