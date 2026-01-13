Zurück in München: DroneArt Show 2026 – Klassische Musik trifft Drohnenballett auf der Galopprennbahn

nach internationalen Erfolgen und restlos ausverkauften Vorstellungen kehrt die von Fever in Zusammenarbeit mit NovaSky Stories organisierte DroneArt Show 2026 nach Deutschland zurück und macht erneut Station in München. Auf der Galopprennbahn München Riem erwartet das Publikum ab dem 09. April 2026 ein außergewöhnliches Open-Air-Erlebnis, das klassische Musik, modernste Drohnentechnologie und visuelle Kunst zu einem multisensorischen Gesamtkunstwerk verbindet. Der Ticketvorverkauf hat jetzt begonnen.

Bereits vor Beginn der Show sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, das Gelände zu erkunden und den Abend entspannt einzuläuten. Ein ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken sorgt für eine besondere Atmosphäre undmacht den Veranstaltungsbesuch zu einem rundum gelungenen Abenderlebnis.

Im Zentrum der rund 65-minütigen Show steht ein Live-Streichquartett, das Werke großer Komponisten wie Vivaldi, Debussy, Mussorgsky, Saint-Saëns und Tschaikowsky interpretiert. Zeitgleich steigen über dem Publikum bis zu 1.000 hochpräzise synchronisierte Drohnen auf und übersetzen die Musik in leuchtende Bilder, abstrakte Formen und poetische Choreografien am Münchner Nachthimmel. Musik wird sichtbar, Licht wird erzählerisch, Technologie wird emotional.

Noch spektakulärer als im Vorjahr

Nach dem enormen Erfolg der vergangenen Saison hebt die DroneArt Show das Erlebnis 2026 auf ein neues Niveau. Besucher:innen dürfen sich auf mehrere zentrale Neuerungen freuen:

Zwei neue musikalische Stücke im Live-Arrangement: Sorcerer’s Apprentice

und Flight of the Bumblebee

Über 15 Minuten komplett neu entwickelte Drohnenanimationen, die eigens für die 2026er Edition konzipiert wurden

Nach Stationen in Städten wie Los Angeles, Miami, Chicago, Portland, Paris, Bordeaux und Berlin ist München erneut Teil dieses globalen Tourneeprojekts. Präsentiert wird die DroneArt Show von Fever, der weltweit führenden Plattform für außergewöhnliche Live-Erlebnisse, in Zusammenarbeit mit NovaSky Stories, einem US-amerikanischen Pionier für immersive Drohnenshows auf höchstem echnischem Niveau.

Ticketverkauf und weitere Informationen

Tickets sind ab sofort verfügbar. Der Ticketkauf erfolgt ausschließlich online über die Fever-Website oder die Fever-App. Die DroneArt Show ist ein einmaliges Open-Air- Erlebnis für Besucher:innen ab 8 Jahren.

Zusammenfassung: