Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – Pkw fängt Feuer

Fürstenrieder Straße + Ehrwalder Straße – Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind vier Personen schwer verletzt worden. Ein Pkw geriet bei dem Unfall in Brand.

Mehrere Anrufer meldeten einen schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Fürstenrieder Straße und Ehrwalder Straße. Nach kurzer Zeit meldete ein weiterer Anrufer ein brennendes Auto. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren glücklicherweise bereits alle Insassen aus den Fahrzeugen gestiegen. Sie hatten sich in eine nahe gelegene Tierarztpraxis begeben und dort auf den Boden gelegt. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Sichtung und Erstversorgung der Patienten. Zeitgleich löschten die Feuerwehrkräfte den brennenden BMW, der bei der Kollision an der Seite beschädigt wurde. Hierzu setzten die Einsatzkräfte zwei Löschrohre ein.

Mit Verdacht auf schwere Verletzungen wurden vier Personen in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert. Ein Kleinkind, welches ebenfalls in einem der Unfall-Autos war, wurde hierbei mit seiner Mutter in die Klinik gebracht.

Während der Versorgung der Unfallopfer, der Löscharbeiten und der Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten den Kreuzungsbereich für die Unfallaufnahme durch das Unfallkommando der Polizei aus. Die Klärung der Unfallursache übernimmt die Polizei.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.