Zusammenstoß von Fahrrad und Fußgänger – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Mittwoch, 28.09.2022, zwischen 17.00 Uhr 17:30 Uhr, verließ ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München seine Wohnung, um zu Fuß zur Tramhaltestellte „Schlüsselbergstraße“ zu gehen. Hierzu nutzte er den Gehweg der Berg-am-Laim-Straße.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den parallel zum Gehweg verlaufenden baulich getrennten Radweg entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung in südöstlicher Richtung (stadtauswärts). Auf Höhe der Haltestelle „Schlüsselbergstraße“ wollte der 82-Jährige den Radweg queren, um zur Haltestelle zu gelangen. Als er den Radweg betrat, stieß er mit dem Radfahrer zusammen und kam zu Sturz.

Der unbekannte Radfahrer half dem 82-Jährigen anschließend auf und man verständigte sich darauf, keine Polizei hinzuzuziehen. Der 82-Jährige gab an, nach eigenem Empfinden nicht verletzt zu sein. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Es kann keine Beschreibung abgegeben werden.

In den darauffolgenden Tagen verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 82-Jährigen zunehmend, so dass dieser durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste und am Sonntag, 02.10.2022 verstarb.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.