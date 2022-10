Zusammenstoß von zwei Pkw; Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Dienstag, 04.10.2022, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Deutscher mit

Wohnsitz in Spanien mit einem Mercedes Pkw die Wasserburger Straße in Haar in

Fahrtrichtung München.

Vor dem 69-Jährigen fuhren drei weitere Pkw. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße

bremste der bislang unbekannte Fahrzeugführer des ersten Pkw trotz grüner Ampel und

ohne erkennbaren Grund stark ab. Die zwei nachfolgenden Pkw, ebenfalls mit unbekannt

gebliebenen Fahrzeugführern und der 69-Jährige konnten rechtzeitig abbremsen.

Eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München, die sich mit einem Audi Pkw hinter dem

Mercedes befand, fuhr gegen das Fahrzeugheck des Pkw des 69-Jährigen. Der Fahrer

des ersten Fahrzeuges, welcher zuvor stark abbremste, entfernte sich, ohne seinen

gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 69-Jährige und die 25-Jährige verletzten sich durch den Unfall leicht und begaben

sich selbständig in ärztliche Behandlung.

An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München,

Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.