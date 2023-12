Zuwachs für Münchner S-Bahn-Flotte: Erste modernisierte Züge aus Hannover im Einsatz

Verstärkung für die Münchner S-Bahn: Ab dieser Woche können Fahrgäste mit den ersten von 16 Zügen der Baureihe ET 424 fahren, die die S-Bahn-Flotte sukzessive verstärken. Die aus Hannover stammenden Fahrzeuge kommen direkt aus einer umfangreichen Modernisierung. Der Flottenausbau soll die Zuverlässigkeit der S-Bahn erhöhen und schafft die Basis für mögliche Angebots- und Kapazitätserweiterungen in der Zukunft. Das dient der starken Schiene in der Metropolregion. Der Freistaat Bayern beteiligt sich an der Beschaffung und Modernisierung mit rund 32 Millionen Euro.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Wir satteln bei den Münchner S-Bahn-Fahrzeugen drauf. Damit stehen im dortigen S-Bahn-Verkehr insgesamt nun rund 3.000 Sitzplätze und rund 4.500 Stehplätze zusätzlich zur Verfügung. Angesichts der Wachstumsprognosen im Raum München und den Auswirkungen des Deutschlandtickets ist das wichtiger denn je. Die Fahrgäste profitieren somit von einer schnellen Verbesserung noch deutlich, bevor dann die Neufahrzeuge der S-Bahn kommen werden. Die Investition und die Förderung sind daher gut angelegt, um die Münchner S-Bahn noch attraktiver zu machen.“

S-Bahn-Chef Heiko Büttner: „Eine zuverlässigere S-Bahn ist unser gemeinsames Ziel mit dem Freistaat in der Initiative Starke S-Bahn München – Programm 14plus. Mit den ET 424 wächst unsere Flotte spürbar und sorgt mit mehr Fahrzeugreserven für einen robusteren S-Bahn-Betrieb. Dank der größeren Flotte können wir auch zusätzliche Fahrzeuge für mehr Zuverlässigkeit einsetzen und beispielsweise durch längere Wendezeiten Verspätungen reduzieren. Ich freue mich daher sehr über die Verstärkung für unsere S-Bahn-Flotte.“