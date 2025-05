Zwei Brände innerhalb weniger Stunden

Am Dienstagabend kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses, wenige Stunden später in der Nacht zu einem Zimmerbrand. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert werden.

Dienstag, 17:41 Uhr – Gertrud-Grunow-Straße (Domagkpark)

Ein Anwohner meldete der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits dichter, schwarzer Rauch sichtbar. Ein Trupp unter Atemschutz drang mit einem C-Strahlrohr in den Keller vor, um den Brandherd zu lokalisieren.

Schnell konnte eine brennende Matratze ausfindig gemacht und gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Vier Personen mussten, mithilfe von Fluchthauben, aus dem stark verrauchten Treppenhaus ins Freie gebracht werden.

Zur Höhe des Sachschadens konnten keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mittwoch, 3:26 Uhr – Lindwurmstraße (Ludwigsvorstadt)

In den frühen Morgenstunden bemerkten mehrere Hausbewohner Rauch im Treppenhaus und setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Die Feuerwehr schickte sofort einen Trupp unter Atemschutz mit C-Strahlrohr in das vierte Obergeschoss. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, da sich der Wohnungsinhaber vermutlich noch in der Brandwohnung befand.

Der 47-jährige Mann konnte über das Treppenhaus ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert. Nach rund zehn Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Auch hier kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um die betroffene Wohnung sowie das Treppenhaus zu entrauchen. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr die angrenzenden Wohnungen auf mögliche Schäden. Daraufhin konnte der Einsatz beendet werden.

Auch in diesem Fall ist die Höhe des Sachschadens bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.