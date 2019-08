Zwei Gewaltdelikte im Hauptbahnhof

Zu zwei Gewaltdelikten kam es am Dienstagabend (6. August 2019) bzw. Mittwochmorgen (7. August2019) im Hauptbahnhof. Ein 70-Jähriger spuckte dabei in einem Fall zwei Bundespolizisten ins Gesicht und beim anderen Vorfall wurde eine 24-Jährige sexuell belästigt.

1) Gegen 23:30 Uhr fiel am Dienstagabend ein 70-Jähriger im Hauptbahnhof auf. In einem Imbissgeschäft an der Arnulfstraße schrie er lautstark herum und beleidigte dabei wiederholt eine 29-jährige Rumänin. Als Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit einschritten und den Schwabinger aus dem Bahnhof verwiesen, wurde er den Sicherheitsmitarbeitern angriffslustig. Hinzukommende Bundespolizisten schrie der 70-Jährige zunächst an, bedrohte sie dann mit erhobenen Fäusten und spuckten den 28 und 33 Jahre alten Beamten zu guter Letzt unvermittelt ins Gesicht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

