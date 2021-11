Zwei neue Mähnenwölfe in Hellabrunn

Bienvenido a Hellabrunn! Der südamerikanische Tierbestand des Münchner Tierparks wird seit kurzem durch zwei junge Mähnenwölfe vervollständigt. Die Eingewöhnungsphase der hundeartigen Landraubtiere läuft gut und beide Tiere sind mittlerweile immer öfter auf ihrem Areal gegenüber der Großvoliere zu sehen. Auch die neuen Mähnenwölfe sind durch ihre prägnante, charismatische Duftmarke leicht für die Besucher zu ‚erriechen‘.

Weibchen Aweti ist gerade 10 Monate alt und stammt aus dem Zoo im südfranzösischen Montpellier. Ihr männlicher, annähernd gleichaltriger Mitbewohner, Rüde Delgado kam aus dem französischen Parc Zoo du Reynou nach Hellabrunn. Die beiden Mähnenwölfe sind auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms an die Isar gezogen.

„Wir freuen uns, dass wir die einige Zeit leerstehende Anlage in Hellabrunn nun durch Aweti und Delgado wieder neu beleben und dieser in ihrem natürlichen Lebensraum potentiell gefährdeten Tierart ein attraktives Zuhause bieten können. Mähnenwölfe werden zwar bereits mit etwa einem Jahr geschlechtsreif, was aber noch keinerlei Prognosen für möglichen Nachwuchs zulässt, da sich die beiden Tiere erst weiter aneinander gewöhnen müssen“, erklärt Carsten Zehrer, zoologischer Leiter in Hellabrunn. „Die beiden jungen Mähnenwölfe sind momentan noch recht scheu und können sich nach Belieben in ihre Hütten auf der rückwärtigen Anlage zurückziehen, weshalb sie auch nicht unbedingt den ganzen Tag auf der Hauptanlage zu sehen sind. Jedoch lässt sich bereits in den ersten Tagen eine südamerikanisch anmutende Freude am Ballspiel erkennen“, so Zehrer weiter.

Auf dem südamerikanischen Kontinent leben insgesamt nach der letzten Schätzung noch 24.000 Tiere dieser faszinierenden Tierart, hauptsächlich auf brasilianischem Territorium. Mähnenwölfe jagen in der Natur keine großen Beutetiere, sondern haben eher Kleintiere wie Kammratten, Insekten, Reptilien, Tinamus und andere Vögel aber auch Fische und pflanzliche Nahrung auf dem Speiseplan. Der Münchner Tierpark Hellabrunn pflegt seit 1982 Mähnenwölfe in seinem Bestand.