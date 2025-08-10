Zwei Personen bei Gasaustritt in Kleingartenanlage verstorben

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 17:45 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München die Mitteilung über zwei bewusstlose Personen in einer Kleingartenanlage in der Lerchenauer Straße. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die Polizeieinsatzkräfte eintrafen, waren bereits Rettungskräfte sowie die Feuerwehr vor Ort. Die eingesetzten Polizeistreifen richteten Absperrungen in dem Bereich ein.

Gemäß dem aktuellen Ermittlungsstand befanden sich mehrere Personen im Rahmen einer privaten Feier in der Kleingartenanlage, als aus dem Keller der dort befindlichen Gartenlaube, in welchem ein Generator betrieben wurde, aus bisher ungeklärten Gründen Gas austrat.

Ein 41-Jähriger und ein 50-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, wurden jeweils vom Rettungsdienst schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige verstarb am selben Tag im Krankenhaus. Der 50-Jährige verstarb am 10.08.2025 im Krankenhaus.

Vier weitere Personen, zwei 54-Jährige mit Wohnsitz in München sowie ein 49-Jähriger und ein 43-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, erlitten jeweils eine leichte Intoxikation. Der 43-Jährige, der 49-Jährige sowie einer der 54-Jährigen wurden jeweils vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der andere 54-Jährige wurde nach der rettungsdienstlichen Untersuchung vor Ort entlassen.

Während des Einsatzes war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam befand sich zur Betreuung von Angehörigen und Betroffenen vor Ort.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.