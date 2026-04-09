Zwei Personen nach Verkehrsunfall in Neuperlach verletzt

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein weißer Jaguar Pkw die Quiddestraße von der Staudingerstraße kommend in Richtung Ständlerstraße. Auf Höhe der Hausnummer 70 kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Beifahrer, ein 18-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, wurde bei dem Unfall aus dem Pkw geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer, ein 22-jähriger Schwede ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Fahrzeuginsassen wurden im Anschluss durch Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Quiddestraße musste zur Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden im Fahrzeug Betäubungsmittel sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt.

Auf den Unfall wurden mehrere Anwohner aufmerksam und versammelten sich rund um die Unfallstelle. Um die Unfallaufnahme ungehindert fortführen zu können, wurden den Schaulustigen ein Platzverweis erteilt. Eine 41-jährige Italienerin mit Wohnsitz in München kam dieser Aufforderung zunächst nicht nach. Nachdem sie mehrfach aufgefordert wurde die Unfallstelle zu verlassen, wurde sie sehr aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Anschließend wurde sie weggeschoben, wobei sie sich wehrte und versuchte, die Beamten wegzuschubsen. Sie musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die 41-Jährige wurde wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 22-jährige Fahrer des Jaguar wurde wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Zudem laufen Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz.