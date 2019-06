Zwei schwere Badeunfälle an Münchner Seen

Langwieder See / Feringasee – Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in München und Unterföhring zwei schwere Badeunfälle. Am Langwieder See meldete sich um kurz vor elf Uhr morgens ein 74-jähriger Taucher bei der Wasserwachtstation. Er hatte bei einem Tauchgang einen Notaufstieg durchführen müssen, da bei ihm schwerwiegende gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. Noch während des Gesprächs mit den Wasserrettern kollabierte der Mann. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet und weitere Kräfte alarmiert.

Der eingetroffene Notarzt des Rettungshubschraubers intensivierte die Maßnahmen und veranlasste einen zügigen Transport in eine Münchner Klinik. Um 13.05 Uhr meldeten Badegäste den Wasserrettern am Feringasee eine im Wasser treibende männliche Person. Sofort wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Der hinzugerufene Notarzt führte die Reanimationsmaßnahmen fort und transportierte den 75-jährigen Mann in eine Münchner Klinik. Über beide Patienten liegen der Feuerwehr München keine Kenntnisse zum derzeitigen Gesundheitszustand vor.