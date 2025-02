Zwei Schwerverletzte bei Unfall – Ersthelfer leisten perfekte Hilfe – Freimann

Bei einem Unfall mit einer Hubarbeitsbühne sind zwei Personen schwer verletzt worden. Mehrere Ersthelfer unterstützten bei der ersten Versorgung.

Auf der Maria-Probst-Straße waren zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin des Gartenbaureferats mit Baumpflegearbeiten beschäftigt. Dazu benutzten sie eine Hubarbeitsbühne. Diese stand dabei auf dem Gehweg neben der Straße. Während zwei Personen im Korb über der Straße an dem Baum arbeiteten, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Dabei wurde der Korb um 90 Grad abgedreht und der Auslegermast gegen einen Ampelmast gedrückt. Dabei wurde eine 24-jährige Frau aus dem Korb geschleudert. Da sie vorschriftsmäßig im Korb gesichert war, hing sie kopfüber im Freien. Ihr 57-jähriger Kollege wurde zwischen dem Korb und dem Lkw-Dach eingeklemmt.

Mitarbeiter einer Asylunterkunft in der unmittelbaren Nähe bemerkten den Unfall. Sie verständigten den gerade anwesenden Hausarzt. Dieser machte sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle. Ein weiterer Mitarbeiter brachte eine Leiter. Weitere Kollegen brachten Matratzen zur Einsatzstelle, um einen Schutz bei einem unkontrollierten Absturz zu haben. Der Arzt stieg mit der Leiter auf das Dach des Lkw und begann mit der Erstversorgung des eingeklemmten Mannes. Zwei Arbeiter einer Handwerksfirma waren zu diesem Zeitpunkt auf der Maria-Probst-Straße mit ihrem Transporter unterwegs und bemerkten ebenfalls den Unfall. Sie parkten kurzerhand ihr Fahrzeug direkt unter der immer noch kopfüber hängenden Frau, stiegen auf das Dach ihres Wagens und stützten die Frau von unten.

Die Einsatzkräfte konnten somit umgehend mit der weiteren Rettung und Versorgung der Unfallopfer beginnen. Die Frau wurde mit einem Rettungsbrett gesichert und mit der Drehleiter auf die Straße gebracht.

Dort wurde sie von der Besatzung eines Rettungswagens und eines Notarztteams erstversorgt und mit schweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zur Rettung des schwer verletzten Mannes wurden Hebekissen auf dem Dach des Lkw in Stellung gebracht. Dadurch konnte der Arm der Hubarbeitsbühne leicht angehoben werden und der Mann aus der Einklemmung befreit werden. Er wurde ebenfalls mit der Drehleiter nach unten gebracht. Nach einer weiteren medizinischen Versorgung wurde er ebenfalls in den Schockraum einer Klinik transportiert. Für die Betreuung der Unfallbeteiligten und Zeugen waren mehrere Mitarbeiter des Krisendienstes an der Einsatzstelle.

Zur Rettung der Personen sowie zur Unfallaufnahme wurde die Maria-Probst-Straße komplett gesperrt. Nach der Unfallaufnahme wurde der Ampelmast von der Feuerwehr noch abgeschnitten und umgelegt. Mitarbeiter der Stadtwerke hatten diesen bereits vom Stromnetz getrennt.

Die Klärung der Unfallursache hat die Polizei übernommen. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.