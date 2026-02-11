Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in gastronomischen Betrieb festgenommen

Am Sonntag, 08.02.2026, gegen 05.30 Uhr, gelangten zwei zunächst unbekannte Täter in den Innenhof eines Anwesens in der Lindwurmstraße und verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zu einem im Erdgeschoss befindlichen Gastrobetrieb.

Im Gebäude entwendeten sie gewaltsam eine Kasse mit einem niedrigen Bargeldbetrag sowie ein Smartphone und eine Geldkarte. Der Einbruch fiel den Mitarbeitern gegen 09:00 Uhr auf.

Die Geldkarte wurde kurz nach der Tat gegen 06:45 Uhr mehrere Male an einem Zigarettenautomaten zur Bezahlung eingesetzt.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion 14 (Westend) jedoch einen der Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieser konnte am Montag, 09.02.2026, gegen 21:20 Uhr in der Landwehrstraße vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 42-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen 22:00 Uhr konnte der zweite Tatverdächtige, ein 52-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland, im Bereich der Frauenlobstraße/Waltherstraße ebenso vorläufig festgenommen werden.

Beide Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.