Zwei Tatverdächtige nach Inverkehrbringen von Falschgeld festgenommen

Am Sonntag, 09.11.2025, gegen 00:05 Uhr, wurde die Münchner Polizei von Mitarbeitern
einer Diskothek über das Auffinden von Falschgeld informiert. Umgehend wurde eine
Polizeistreife zur Einsatzörtlichkeit geschickt.
Vor Ort konnten zwei Tatverdächtige identifiziert und durch die eingesetzten
Polizeibeamten angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um einen 22-Jährigen mit
deutsch-kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ingolstadt, sowie
einen 24-Jährigen mit deutsch-albanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im
Landkreis Ingolstadt.
Die beiden Tatverdächtigen bezahlten mehrfach in der Diskothek mit falschen 50-Euro-
Banknoten. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnten
weitere gefälschte Banknoten aufgefunden und sichergestellt werden. Aus diesem Grund
wurden sie vor Ort vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiinspektion verbracht.
Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung des 24-Jährigen konnte
weiteres Falschgeld in Höhe eines vierstelligen Wertes aufgefunden und sichergestellt
werden.
Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld
angezeigt.
Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65.