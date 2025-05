Zwei Tatverdächtige nach versuchter räuberischer Erpressung festgenommen

Wie bereits berichtet, suchte am Sonntag, 08.09.2024, gegen 21:10 Uhr, ein bislang unbekannter Mann mit zwei männlichen Begleitern einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München auf, welcher in einem Abstellraum seiner Wohnung einen Schuhhandel im Nebengewerbe führt. Der Mann war bereits in jüngerer Vergangenheit Kunde des 27-Jährigen.

Die drei probierten Schuhe an. Im weiteren Verlauf zogen zwei dieser Männer ein Messer und gaben an, diese ohne Bezahlung mitnehmen zu wollen.

Der 27-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und es gelang ihm, einem der Täter das Messer abzunehmen. Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzte der 27-Jährige mit dem Messer einen der Täter am linken Oberkörper. Die drei Täter flüchteten daraufhin, ohne Mitnahme der Tatbeute.

Der 27-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung ebenfalls verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Durch die unmittelbar nach der Tat durchgeführte Spurensicherung der Münchner Kriminalpolizei vor Ort, konnten mehrere tatrelevante Spuren gesichert werden. Aufgrund der Auswertungen dieser mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes und der intensiven Ermittlungsarbeit des Kommissariats 21 konnten nun zwei Tatverdächtige identifiziert werden.

Ein 18-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München meldete sich zwischenzeitlich bei der Münchner Kriminalpolizei. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wieder entlassen.

Ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde am Dienstag, 15.04.2025, um 12:10 Uhr, aufgrund eines zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft München erlassenen Untersuchungshaftbefehls am U-Bahnhof Harras festgenommen. Nach der polizeilichen Anzeigenerstattung wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er zwischenzeitlich entlassen wurde.

Das Kommissariat 21 führt die Ermittlungen fort.