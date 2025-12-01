Zwei Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstahl festgenommen – Pullach i. Isartal

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 03:35 Uhr, teilte eine Anwohnerin dem Notruf 110 mit, dass sie eine Person in ihrem Anwesen vermutet, da der Hund anschlug und ein Bewegungsmelder aktiviert wurde. Bei Eintreffen der sofort entsandten Polizeistreifen konnten zwei Personen auf dem Grundstück festgestellt werden, welche sich sofort nach Erkennen der Polizei entfernten.

Einer der flüchtigen Täter konnte nach kurzer Verfolgung über angrenzende Grundstücke in einer Seitenstraße festgenommen werden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte ein weiterer Tatverdächtiger in einem Gebüsch festgestellt und festgenommen werden.

Bei der Absuche des Anwesens konnte unter anderem ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt werden. Dieses war nach ersten Erkenntnissen im Anwesen durch die Tatverdächtigen versprüht worden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 44-Jährigen und um einen 39-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland und kroatischer Staatsangehörigkeit. Beide wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen beide Tatverdächtige Haftbefehl.

Durch das versprühte Pfefferspray wurde die Bewohnerin verletzt und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.