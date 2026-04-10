Zwei Tatverdächtigen nach einem Einbruch in ein Kellerabteil festgenommen – Trudering

Am Freitag, 10.04.2026, gegen 01.00 Uhr, konnte ein 50-jähriger Pole mit Wohnsitz in München eine ihm nicht bekannte männliche Person im Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses antreffen. Außerdem konnte der 50-Jährige feststellen, dass die Zugangstür zu seinem Kellerabteil aufgebogen war und sich darin eine weitere männliche Person befand. Sodann informierte er den Polizeinotruf 110 und hielt die beiden Personen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.

Diese konnte die beiden männlichen Personen bei denen es sich um einen 17-jährigen Deutschen und einen 17-jährigen Italiener, jeweils mit Wohnsitz in München, handelt, vorläufig festnehmen.

Sie wurden wegen des Einbruchs in den Keller angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.