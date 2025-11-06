Zwei Tatverdächtigen nach Fälschung von Rezepten für hochpreisiges Arzneimittel festgenommen – Hadern

Am Mittwoch, 29.10.2025, legte ein zunächst unbekannter Täter ein gefälschtes Rezept für ein hochpreisiges Arzneimittel in einer Apotheke vor. Die Mitarbeiter der Apotheke hatten dabei den Verdacht auf eine mögliche Betrugstat und verständigten die Polizei. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten am Freitag, 31.10.2025, zwei Tatverdächtige ein 18-Jähriger und ein 17-Jähirger jeweils mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ebersberg, festgenommen werden. Der 18-Jährige hatte zuvor die Medikamente aus der Apotheke abgeholt und sich anschließend mit dem 17-Jährigen getroffen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 18-Jährigen konnten weitere gefälschte Rezepte und Apotheken Quittungen aufgefunden werden.

Beide Tatverdächtige wurden im Anschluss der Haftanstalt überstellt, wo sie wenig später einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurden. Für den 18-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 17-Jährige wurde wieder entlassen.

Gegen beide wird nun wegen Urkundenfälschung, Betrug und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 84.