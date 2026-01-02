Zwei Tatverdächtigen nach gewerbsmäßigen Fahrraddiebstählen in Laim festgenommen

Am Sonntag, 28.12.2025, meldete sich eine 35-Jährige Brasilianerin mit Wohnsitz in München bei einer Polizeiinspektion und teilte mit, dass sie soeben ihr kürzlich gestohlenes Fahrrad auf einer Online-Verkaufsplattform wiedergefunden hätte.

Daraufhin wurde ein Ankauftermin mit dem Verkäufer vereinbart, bei welchem von den eingesetzten Polizeibeamten ein 31-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden sowohl vor als auch im Wohnanwesen insgesamt 22 als gestohlen gemeldete Fahrräder, die z.T. mit neuen Fahrradschlössern gesichert waren, aufgefunden. Die entsprechenden Schlüssel konnten in der Wohnung aufgefunden werden.

Während der Durchsuchung kehrte eine weitere Bewohnerin, eine 26-jährige Deutsche, zur Wohnung zurück. Auch bei ihr wurden weitere Schlüssel für neue Fahrradschlösser aufgefunden, woraufhin sie ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Da der 31-Jährige an einer anderen Anschrift gemeldet war, wurde durch den Ermittlungsrichter für diese Wohnung ebenfalls eine Durchsuchung angeordnet. Dort wurde ebenfalls ein hochwertiges, gestohlenes Fahrrad aufgefunden. Zwei weitere, ebenfalls über das Verkaufsportal angebotene Fahrräder, wurden anschließend im Keller aufgefunden.

Der 31-Jährige wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die 26-Jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des besonders schwerem Fall des Diebstahls angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.