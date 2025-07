Zwei Tatverdächtigen nach Handel mit Betäubungsmitteln in Perlach festgenommen

Ende Mai 2025 erhielt die Münchner Polizei einen Hinweis, dass aus einer Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt werden soll.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 24 und des Kommissariats 83 wurde am 09.07.2025 über die Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Wohnung erwirkt und noch am selbigen Tag in den Nachmittagsstunden durch die Münchner Polizei vollzogen.

In der Wohnung konnten der 63-Jährige Wohnungsinhaber, sowie ein 32-Jähriger und 28-Jähriger, alle wohnhaft in München, festgestellt werden.

Als der 32-Jährige das Eindringen der Polizeibeamten bemerkte, sprang er aus dem Fenster der im ersten Stock gelegenen Wohnung und verletzte sich dabei schwer.

In der Wohnung und in der Tiefgarage konnten in zwei Fahrzeugen Betäubungsmittel im mittleren zweistelligen Kilogrammereich sowie illegale Arzneimittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem konnten diverse Beweismittel, welche auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, sichergestellt werden.

Zwei der drei Tatverdächtigen (der 32-Jährige und der 28-Jährige) wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige musste zudem zur weiteren ärztlichen Behandlung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 32- und den 28-Jährigen wurde am darauffolgenden Tag Haftbefehl erlassen.

Der 63-Jährige wurde vor Ort wieder entlassen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 83 geführt.