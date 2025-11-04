Zwei Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung festgenommen – Garching

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 21:45 Uhr, stiegen ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland in ein Taxi eines 51-Jährigen ein. Beide wollten nach einem Fußballspiel von der Allianz Arena aus zurück in ihr Hotel gefahren werden.

Als sie am Hotel der beiden Fahrgäste ankamen und der 51-Jährige den auf dem Taxameter angegebenen Fahrpreis verlangte, kam es zunächst zu einem Streit, woraufhin die beiden dem 51-jährigen Taxifahrer nur einen Bruchteil des Fahrpreises bezahlten.

Der 51-Jährige forderte beide zur vollständigen Zahlung des Fahrpreises auf, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und den beiden Fahrgästen kam.

Im weiteren Verlauf versuchte der 36-Jährige den 51-Jährigen mit einer Eisenstange zu verletzen, woraufhin zwei unbeteiligte Zeugen eingriffen und ihn davon abhielten.

Eine Angestellte des Hotels verständigte zwischenzeitlich den Notruf der Polizei.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit und konnten den 37-Jährigen vor Ort festnehmen.

Der flüchtige 36-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe ebenfalls festgenommen werden.

Der 51-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

Der 36-Jährige und der 37-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Gegen Beide wird nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung ermittelt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.