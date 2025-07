Zwei Tatverdächtigen nach Raubdelikt festgenommen

Bereits am Donnerstag, 17.07.2025 gegen 02:00 Uhr, kam es in einer Parkanlage in Waldtrudering zu einem Raubdelikt.

Ein 18-jähriger Münchner befand sich dort zunächst mit mehreren Freunden; währenddessen hatte er über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einem der späteren Tatverdächtigen, einem 15-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 15-Jährige kam ebenfalls in die Parkanlage.

Nachdem die Freunde des 18-Jährigen gegangen waren, kam eine weitere Person hinzu. Dabei handelte es sich um einen 16-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Der 16-Jährige führte eine Machete mit sich. Die beiden Tatverdächtigen bedrohten daraufhin den 18-Jährigen mehrfach mit dem Tod, zudem schlugen und traten sie ihn gegen den gesamten Körper, so dass der 18-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Im Anschluss forderten sie die Herausgabe seiner mitgeführten Gegenstände.

Die beiden Tatverdächtigen zerrten den 18-Jährigen dann zu einem Pkw, welcher in der Nähe der Parkanlage abgestellt war. Der Pkw wurde von einer bislang noch unbekannten Person gefahren.

Alle Personen begaben sich mit dem Pkw zu einem Geldautomaten, an dem der 18-Jährige im Beisein des 16-jährigen Tatverdächtigen einen höheren Bargeldbetrag abhob, welchen der 16-Jährige an sich nahm.

Als nächstes fuhren sie zur Wohnanschrift des 18-jährigen Geschädigten. Der 16-Jährige begleitete ihn in sein Zimmer, durchsuchte dieses und entwendete diverse Gegenstände. Anschließend verließ er die Wohnung und die drei Personen flüchteten.

Der Geschädigte verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Durch die weiteren intensiv geführten Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei konnten die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt werden. Die dritte Person, die das Fahrzeug führte, ist bislang unbekannt.

Am Freitag, 25.07.2025, wurden bei den 15- und 16-jährigen Tatverdächtigen Wohnungsdurchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen; der 16-Jährige wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen der Raubdelikte und einer gefährlichen Körperverletzung, werden durch das Kommissariat 21 geführt.