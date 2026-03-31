Zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen – Stachus

Am Sonntag, den 29.03.2026, gegen 06:10 Uhr, hielten sich ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide mit serbischer Staatsangehörigkeit und wohnhaft im Landkreis München, im Bereich des Zwischengeschosses am Stachus, am Abgang zur S-Bahn, auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Personengruppe. Im weiteren Verlauf kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen. Ein 41-jähriger Deutscher, wohnhaft in München, der sich vor Ort befand, versuchte, den Streit zu schlichten. In der Folge schlugen und traten sowohl der 19-Jährige als auch der 18-Jährige gegen den 41-Jährigen. Als dieser schließlich zu Boden ging, traten die beiden auf ihn ein, bis er regungslos liegen blieb. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen vom Tatort.

Im Rahmen einer polizeilichen Sofortfahndung konnten diese durch Beamte der Bundespolizei am S-Bahnhof Feldmoching festgenommen werden. Der schwer verletzte 41-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Nach Bewertung des Sachverhalts hat das Kommissariat 11 die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit mit der Personengruppe, oder das weitere Geschehen beobachten können? Insbesondere der bislang unbekannte Geschädigte, der zuerst geschlagen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.