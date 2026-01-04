Zwei Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch in Bogenhausen festgenommen

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 15:10 Uhr, verschafften sich zwei weibliche Tatverdächtige gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen.

Aus dieser entwendeten sie Schmuckstücke und weitere Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobetrag.

Bei der anschließenden Flucht wurden sie durch einen Anwohner desselben Mehrfamilienhauses im Treppenhaus aufgehalten. Der 65-Jährige konnte eine der beiden Tatverdächtigen festhalten, wobei der anderen die Flucht aus dem Haus gelang.

Er verständigte über den Notruf die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Tatverdächtige vor Ort fest. Im Rahmen der Fahndung konnte auch die zweite Tatverdächtige im Bereich der Pfistermeierstraße festgenommen werden. Diese führte eine Handtasche mit dem Diebesgut mit. Zudem wurde Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

In der Handtasche wurden außerdem noch weitere Schmuckstücke aufgefunden, welche einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Stadtteil Lehel am selben Tag, zwischen 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr zugeordnet werden konnten. Hier wurden ebenfalls Schmuckstücke im Wert eines vierstelligen Eurobetrages entwendet.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass den beiden Tatverdächtigen auch ein weiterer Einbruch im selben Mehrfamilienhaus im Lehel zugeschrieben werden kann. Bei diesem Einbruch wurde jedoch nichts entwendet, da die Wohnung derzeit unbewohnt ist.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Die Identität der Tatverdächtigen steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert fest. Sie wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher jeweils einen Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.