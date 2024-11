Zwei Wohnungseinbrüche in Laim – Zeugenaufruf

Am Dienstag, 19.11.2024, kam es innerhalb weniger Stunden zu zwei Einbrüchen. Hierbei

wurden ein Einfamilienhaus und ein Reihenmittelhaus in Laim angegangen.

Zwischen 16:20 Uhr und 18:40 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in den Garten

eines Einfamilienhauses. In einem sichtgeschützten Bereich des Gartens schlugen sie

eine Scheibe ein. Hierbei wurden sie vermutlich durch die zurückkehrenden Bewohner

überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einige Zeit später wurde der Polizei ein Einbruch in ein Reihenmittelhaus ebenfalls in Laim

mitgeteilt.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:45 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter

auf die gleiche Art und Weise wie beim Einbruch in das Einfamilienhaus in das Anwesen.

Das Haus wurde komplett nach Diebesgut durchsucht. Hierbei wurden Bargeld und

Schmuck im Wert von über Zehntausend Euro entwendet. Anschließend flüchteten sie in

unbekannte Richtung.

An beiden Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, prüft jetzt die Münchner Kriminalpolizei. Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen

übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Geßler, Stöberlstraße und Gotthardstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.