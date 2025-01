Zwei Wohnungseinbrüche – Neuhausen

Am Samstag, 25.01.2025, zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Terrassenfenster gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen. Es wurden anschließend beide Ebenen der Wohnung nach Stehlgut durchsucht. Die Wohnung wurde unter Mitnahme diverser Schmuckgegenstände auf dem Betretungsweg wieder in unbekannte Richtung verlassen.

Der Wert der entwendeten Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Fall 2:

Am Samstag, 25.01.2025, in den Abendstunden, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die rückseitige Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Das Haus wurde anschließend umfangreich nach Stehlgut durchsucht, wobei sämtliche Türen und Schubladen, teilweise sogar gewaltsam, geöffnet wurden. Ein im Haus befindlicher Tresor wurde ebenfalls angegangen, konnte jedoch nicht geöffnet werden.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Bislang ist keine Tatbeute bekannt. Das Kommissariat 53 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 25.01.2025, zwischen 17:30 Uhr und 23:30 Uhr, im Bereich Romanstraße, Flüggenstraße, Nibelungenstraße und Döllingerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.