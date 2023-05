Zweifacher versuchter Wohnungseinbruch in Milbertshofen

Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 13:45 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Personen ein Grundstück und gelangten so in den Bereich der Terrassentür. Sie versuchten die Terrassentür gewaltsam aufzuhebeln. Eine 64-jährige Anwohnerin mit Wohnsitz in München wurde auf die Geräusche aufmerksam und sprach die beiden Personen an. Diese verließen daraufhin fluchtartig das Grundstück.

Im näheren Bereich fand ebenfalls ein versuchter Einbruch im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Stehlgut. Der Gesamtschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird überprüft ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bernaysstraße, Grasmückenweg, Thalhoferstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.