Zwischen Gipfelglück und Abenteuerland, so schön wird der Sommer im Alpbachtal

Erlebnisberge erklimmen, Rätsel lösen, durchs Wasser planschen: Der Sommer im Alpbachtal steht wieder ganz im Zeichen der Familie. Auf der Mehrtagestour mit Hüttenübernachtung beginnt das Familienabenteuer in luftiger Höhe.

Ein Höhepunkt für wanderlustige Familien ist die „3-Tages-Familientour“ Alpbachtal. Rund 19 Kilometer und 1.200 Höhenmeter werden in drei kindgerechten Etappen bewältigt – machbar schon für Kinder ab fünf Jahren. Start ist im Dorf Alpbach, von dem es gemütlich bergauf geht. Unterwegs motivieren kleine Abenteuer: Bunte Steine glitzern im Bachbett und wollen als Schätze gesammelt werden, Bergwiesen laden zum Spielen ein. Übernachtet wird auf bewirtschafteten Hütten oder Gasthöfen, wo es für die Jüngsten oft Tiere und einen Spielplatz gibt. Abends auf der Hüttenterrasse genießen die Eltern den Sonnenuntergang. Am Ende sind alle stolz auf ihren gemeinsamen Erfolg. Von Alpbach führt die Tour rund um die Gratlspitze, den Hausberg von Alpbach. Die Etappen sind bewusst kurz gehalten, Rastplätze und Spielmöglichkeiten säumen den Weg. Besonders eindrücklich ist die Übernachtung auf der urigen Holzalm – hier treffen traditionelle Gastfreundschaft und das authentische Leben in den Bergen.

Abenteuer für Groß und Klein im Tal

Egal ob Action in der Natur oder spielerisches Lernen – im Alpbachtal kommt jeder auf seine Kosten. Familien erkunden etwa die Kundler Klamm, eine wildromantische Schlucht mit breiten, kinderwagenfreundlichen Wegen. Nach dem Weg durch die Klamm lockt der Reintalersee zum Badespaß ein. Er zählt zu den wärmsten Badeseen Tirols. Abwechslung bietet das Freilichtmuseum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach: Hier erfahren Kinder spielerisch, wie das Leben früher war. Beim Melken der Kuh „Leni“ oder alten Kinderspielen wird Geschichte lebendig.

Ferienprogramm für die ganze Familie

In den Sommerferien sorgt das „Alpbachtal Familienprogramm“ dafür, dass bei den Kleinen keine Langeweile aufkommt. Montags bis freitags können Gästekinder zusammen mit ihren Eltern an betreuten Entdeckungstouren teilnehmen. Mal geht es in den Zauberwald, mal steht eine Bastelaktion an. Dabei lernen sogar die Großen die Natur wieder mit Kinderaugen kennen – barfuß über Waldwege oder staunend im Wiesenblumenmeer.

Erlebnisberge für Bergabteurer im Juppi Zauberwald und Lauserland

Der Reither Kogel bietet mit Juppi’s Zauberwald einen märchenhaften Rundweg für Familien. Auf dem kinderwagentauglichen Pfad warten überall Spiel- und Rätselstationen – von der Hexenküche bis zur Wackelbrücke und dem Geistermoor. Während die Kleinen staunen und sich austoben, genießen die Großen die Aussicht ins Tal. Auf dem zweiten Erlebnisberg, dem Wiedersberger Horn in Alpbach, lockt das Lauserland. Es ist ein großer Abenteuerspielplatz auf 1.800 Metern Seehöhe. Hier kann man mit dem Alpine Coaster „Lauser-Sauser“ ins Tal brausen oder man klettert durch den Abenteuer-Spielplatz. Attraktionen wie Wasserspiele und Klettergarten machen den Tag für alle unvergesslich. Die Reitherkogelbahn öffnet ab 10.05.2025 und die Wiedersbergerhornbahn hat ab 07.06.2025 geöffnet.

Interaktive Entdeckungsreise für kleine Abenteurer mit der digitalen Schatzkarte

Langweilig war gestern – im Alpbachtal wird das Smartphone zum Abenteuerwerkzeug: Die digitale Schatzkarte macht die klassische Schnitzeljagd zu einer interaktiven Entdeckungsreise. Statt bloßer Wegweiser sorgen QR-Codes für spannende Überraschungen an insgesamt 19 Erlebnisstationen, darunter das Lauserland, der Juppi Zauberwald und die Kundler Klamm. Neugier und Entdeckergeist werden geweckt, während die ganze Familie gemeinsam virtuelle Stempel sammelt. Ist das digitale Sammelheft voll, wartet im Tourismusbüro eine kleine Belohnung. So wird der Ausflug ins Grüne zu einem Abenteuer, das Kinder begeistert und auch den Eltern Spaß macht.

Kleine Stadt, grosses Erlebnis

Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, ist im Sommer ein ideales Ausflugsziel für Familien. Die autofreie Altstadt mit ihren mittelalterlichen Fassaden lädt zum entspannten Bummeln ein, während spannende Orte, wie die Glasbläserei Kisslinger und das Schlossberg-Erlebnis Kinder und Erwachsene gleichermassen begeistern. Familien finden hier nicht nur kulturelle Highlights, sondern auch gemütliche Cafés, schattige Plätze zum Verweilen und kurze Wege.

Alpbachtal Card: Alle Sommerbergbahnen inklusive

Jeder Gast erhält ab der ersten Übernachtung automatisch die Alpbachtal Card, die zahlreiche Gratisleistungen bietet. Damit sind die Bergbahnfahrten, der Regiobus sowie Eintritte in Schwimmbäder, Badeseen und Museen inkludiert. Auch das Alpbachtal Familienprogramm zählt zu den Leistungen. So genießen Familien im Alpbachtal ein rundum sorgloses Urlaubspaket – voller Erlebnisse, ganz ohne Zusatzkosten.

Weitere Informationen zur Region gibts unter: www.alpbachtal.at