Zwischen Minga Warrior und Trick-Meister: Das Münchner Sportfestival am 9. Juli 2023

Am 9. Juli 2023 wird der Königsplatz zu Münchens Sportarena für Groß und Klein, für Einsteiger*innen bis zum Profi: Zum elften Mal veranstaltet das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München das Münchner Sportfestival. Von Football bis Quidditch, von Bouldern bis Disc Golf und von Tennis bis Rollstuhlbasketball: Mehr als 70 außergewöhnliche bis traditionelle Sportangebote laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein.

Ziel des diesjährigen Münchner Sportfestivals ist mehr denn je, den Besucher*innen Spaß an der Bewegung näherzubringen – spielend, ungezwungen und gemeinschaftlich. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen hat Sport einen besonderen Stellenwert: Bewegung stärkt das Selbstbewusstsein, Vereine geben Halt und bringen Menschen zusammen. So sind alle Interessierten eingeladen, die bunte Vielfalt von Münchens Sportlandschaft kennen und schätzen zu lernen: „Vor zwölf Jahren hat das erste Münchner Sportfestival den Grundstein für die jährliche Festival Serie von heute gelegt. Umso mehr freue ich mich, dass die Veranstaltung, nach der dreijährigen Zwangspause, den Königsplatz München wieder in eine bunte Sportstätte verwandeln wird“, betont Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Zwischen Minga Warriors und Trick-Meistern: Highlights des Münchner Sportfestivals

Nach der Premiere 2019 ist das einzigartige Ninja-Event „Minga Warrior“ zurück auf dem Münchner Königsplatz. Bereits am Samstag, den 8. Juli 2023, können Interessierte ihre Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Unter den besten hundert Ninja Sportler*innen Münchens wird am Sonntag dann der „Minga Warrior“ gekürt – das Finale beginnt am Veranstaltungstag um 14.30 Uhr.

Hohe Sprünge und sensationelle Akrobatik erwartet die Zuschauer*innen bei den internationalen „Munich Trickline Masters 2023 by Gibbon“. Hier treten Slackline-Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt an – wie die 15-jährige Weltmeisterin Koi Okazawa, die Vize-Weltmeisterin Mao Takebe oder die Körperakrobatin Akari Sasaki.



Weltrekordversuch im Jonglieren und Fußball-Action im Soccer-Court

Wer sich im Jonglieren ausprobieren will, kann im Rahmen des Münchner Sportfestivals am 9. Juli 2023 um 14 Uhr Teil eines Weltrekords werden: 25 absolute Jonglieranfänger*innen müssen es gleichzeitig schaffen, in nur sieben Minuten Jonglieren zu lernen. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) lädt auf den Festival-Soccer-Court ein. Zudem gibt es unterschiedliche Mitmachangebote der BFV-Ferien-Fußballschule und dem Mädchen-Mobil, ein Inklusionsturnier sowie zwei Turniere für Jungen- und Mädchenmannschaften beim Münchner Streetsoccer-Cup.

Begleitet wird das 12. Münchner Sportfestival von spannenden Show-Acts und Interviews auf zwei Bühnen – moderiert von Radio-Arabella-Moderator Uli Florl. Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist mit verschiedenen Foodtrucks auf dem Königsplatz gesorgt.

Programm im Überblick:

Sonntag, 9. Juli 2023 | Königsplatz München

10.00 Uhr: Veranstaltungsbeginn

ab 9.30 Uhr: Halbfinale Minga Warrior

10.00 – 12.30 Uhr: Münchner Streetsoccer-Cup: Jungs- und gemischte Teams

10.00 – 18.00 Uhr: Munich Trickline Masters 2023 by Gibbon

12.30 – 13.30 Uhr: Münchner Streetsoccer-Cup: Inklusion-Teams

13.30 – 13.45 Uhr: Begrüßung durch Vertreter*in der Landeshauptstadt München

14.00 – 14.30 Uhr: Jonglier-Weltrekordversuch

14.30 – 17.00 Uhr: Münchner Streetsoccer-Cup: Mädchen-Teams

ab 14.30 Uhr: Finale Minga Warrior

15.00 – 18.00 Uhr: Breakdance Show

ab 17.00 Uhr: Finale Munich Trickline Masters 2023 by Gibbon

17.00 Uhr: Siegerehrung Minga Warrior

Weitere Informationen zum Münchner Sportfestival gibt es unter: www.sportfestival.de.