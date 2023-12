ZZ Top kommt aufs Tollwood Sommerfestival – Line-Up für Musik-Arena steht zum Großteil

Rock-Legenden, Kindsköpfe und Hit-Garantie

24 Konzerte für die Tollwood Musik-Arena stehen – von Bilderbuch und Beth Hart über Deine Freunde, Dieter Thomas Kuhn und Greta van Fleet, Kaffkiez bis Status Quo, Toto und ZZ Top.

Noch eine gute Woche lädt das Tollwood Winterfestival zum vorweihnachtlichen Bummel auf die Theresienwiese. Schon jetzt steht der Großteil des Line-Ups fürs Tollwood Sommerfestival fest. Ganz neu diese Woche: ZZ Top kehren am 14. Juli 2024 in die Musik-Arena zurück. Für die noch sieben offenen Termine verspricht Tollwood einige Hochkaräter. Der Abend mit Nina Chuba und ein Konzert von FiNCH sind bereits ausverkauft. Für den Zusatztermin von FiNCH und für weitere Konzerte wie Take That, Beth Hart, Deine Freunde und PUR gibt es nur noch Restkarten. Auch für die weiteren Termine mit Größen wie Greta van Fleet, Clueso, Montez, Kaffkiez, Von Wegen Lisbeth & Kytes, Toto, Status Quo & Canned Heat, Nile Rodgers plus Kool & The Gang heißt es schnell sein. Ein Tipp: Konzerterlebnisse bieten sich gut als Weihnachtsgeschenk an.

Sonnenblumen, „Wildberry Lillet“ und Rockgeschichte

Die Tollwood Musik-Arena überzeugt im Sommer 2024 mit einem breitgefächerten Line-Up der Extraklasse: Für die Kleinen kommen am 7. Juli 2024 Deine Freunde als „Kindsköpfe im Park“, für junge Musik-Fans bringt Nina Chuba am 27. Juni 2024 mehr als „Wildberry Lillet“ auf die Bühne der Musik-Arena. Sonnenblumen werden das Tollwood-Gelände und die Musik-Arena am 22. Juni 2024 zum Leuchten bringen: Dieter Thomas Kuhn kehrt mit seinem „Festival der Liebe“ zurück. Mit Greta van Fleet kommen am 6. Juli 2024 vier amerikanische Musiker aus Frankenmuth nördlich von Detroit mit einer Leidenschaft für Rock in den Olympiapark Süd. Bilderbuch eröffnet den Konzertsommer am 21. Juni 2024 in die Musik-Arena. Jeremias (15. Juli), Kaffkiez (13. Juli 2024) und Von Wegen Lisbeth & Kytes (20. Juli 2024) bringen deutschen Indie-Pop aufs Sommerfestival.

Als Musik-Legenden gelten Nile Rodgers, seine Band Chic und Kool & The Gang, die am 5. Juli 2024 Rockgeschichte aufs Tollwood Sommerfestival bringen. Status Quo rocken „all over the world“, am 8. Juli 2024 teilen sich die Rock-Größen die Bühne der Musik-Arena mit den Bluesrockern von Canned Heat. Und Toto bringt am 24. Juni 2024 „Africa“ und viele weitere Hits aufs Tollwood Sommerfestival.

Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2024 – das derzeitige Line-Up im Überblick

21.06.2024 | Bilderbuch – „Softpower Tour 24“ – Beginn: 18 Uhr

22.06.2024 | Dieter Thomas Kuhn – „Das Festival der Liebe“

24.06.2024 | Toto – „The Dogz of Oz World Tour 2024“ – Beginn: 18:45 Uhr

25.06.2024 | Sarah Connor – „My favorite Songs“

27.06.2024 | Nina Chuba – AUSVERKAUFT

28.06.2024 | Dicht & Ergreifend – „es werde dicht – Live 2024“

29.06.2024 | Lena & special Guest: Leony – Beginn: 18 Uhr

01.07.2024 | Beth Hart & Guest: Andreas Kümmert

02.07.2024 | Take That – „This Life Under The Stars – European Tour“

03.07.2024 | Clueso – „Sommer Tour 2024“

05.07.2024 | Nile Rodgers + Chic plus Kool & The Gang

06.07.2024 | Greta van Fleet – „Starcatcher World Tour 2024“

07.07.2024 | Deine Freunde – „Kindsköpfe im Park 2024“ – Beginn: 17:30 Uhr

08.07.2024 | Status Quo & Canned Heat – „Live 2024“

10.07.2024 | Montez – „Sommer 2024“

11.07.2024 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter

12.07.2024 | 15 Jahre – Jubiläum einer Erfolgsgeschichte: Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS

13.07.2024 | Kaffkiez – „This Life Under The Stars – European Tour“

14.07.2024 | ZZ Top – „The Elevation Tour“

15.07.2024 | Jeremias – „Ich fühl alles für dich mit – Sommer 2024“ – Beginn: 18:30 Uhr

16.07.2024 | Loreena McKennitt – „Summer Tour 2024“ – Beginn: 19:30 Uhr

18.07.2024 | FiNCH – 10 Jahre FiNCH – 10 Jahre FiNCH – Zusatzkonzert – Beginn: 18:30 Uhr

19.07.2024 | FiNCH – 10 Jahre FiNCH – 10 Jahre FiNCH – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

20.07.2024 | Von Wegen Lisbeth & Kytes – Beginn: 18:30 Uhr

21.07.2024 | PUR – Sommer 2024

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.