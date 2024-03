New York Gospel Show am 25.04.2024 in der Isarphilharmonie München

Tief im Glauben verwurzelte Hingabe, Hoffnung und ansteckende Lebensfreude, offenbart in ausgelassenen und bewegenden Songs: So feiern die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger der New York Gospel Show zusammen mit einer All-Star-Band die spirituelle Kraft des Gospels. Gospel elektrisiert und geht von Auge und Ohr direkt ins Herz! Nach ihren umjubelten Auftritten in den letzten Jahren kehren die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger der New York Gospel Show mit ihrer hochkarätig besetzten Allstar-Band im April 2024 nach München zurück.

Im New Yorker Stadtteil Harlem steht die Wiege der modernen Gospelmusik, deren zündende Mixtur aus Jazz, Pop, R&B und der beseelenden Kraft traditioneller Spirituals bis heute nichts von ihrer Energie und Anziehungskraft verloren hat. Diesen musikalischen Schmelztiegel bringen die Protagonisten der New York Gospel Show anhand einer spannungsreichen Dramaturgie zum Brodeln. Mit Traditionals wie „Amazing Grace“ oder „Swing Down Chariot“, Welthits wie „Oh Happy Day!“ und Klassikern wie Leonard Cohens „Hallelujah“ lassen sie uns erleben, wie der Gospel seine Akteure und Zuhörer stets aufs Neue mit unbändiger Lebensfreude erfüllt.

Mit den Gospel-Hits „Amazing Grace“, „Swing Down Chariot“, „Oh Happy Day!“, „We Shall Overcome“, „Hallelujah“ u. v. m.