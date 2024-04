Junge Chöre München – Frühjahrskonzert: „Chormusik für alle“ und Gäste aus dem Reich der Mitte

Die Münchner Chorbuben und Chormädchen laden zum Frühjahrskonzert ein, das am Donnerstag, dem 9. Mai 2024, um 16 Uhr in der Basilika St. Bonifaz (Karlstr. 34, U2 Königsplatz) stattfinden wird. Unter dem Motto „Chormusik für alle“ präsentieren die jungen Sänger und Sängerinnen ein vielseitiges Programm mit Chormusik aus unterschiedlichen Stilepochen und Genres. Das Tourneeprogramm 2024 verspricht eine musikalische Reise durch geistliche Gesänge von Bach und Händel bis hin zu modernen Spirituals sowie deutschen und internationalen Volksliedern. Darüber hinaus werden Ausflüge in die Welt der Film- und Popmusik geboten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Das Frühjahrskonzert ist eine seltene Gelegenheit, die Münchner Chorbuben und Chormädchen in ihrer Heimatstadt live zu erleben. Karten für das Konzert sind zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) erhältlich und können ab sofort unter konzertkarten@junge-choere-muenchen.de vorbestellt werden.

Musik verbindet: Kinderchor-Freunde aus China zu Gast in München

Als besonderen Gast darf das Publikum den Kinderchor des Großen Theaters der Stadt Lanzhou in China begrüßen. Er bereichert das Programm mit traditionellen Liedern aus dem Reich der Mitte und wird Gastgeber der Münchner Chorbuben und Chormädchen im Rahmen der nächsten Chinareise sein. Das gemeinsame Konzert der beiden renommierten Chöre verspricht einen unvergesslichen Nachmittag voller musikalischer Höhepunkte und lädt Musikliebhaber aller Altersgruppen dazu ein, sich von der bezaubernden Chormusik der talentierten jungen Künstler verzaubern zu lassen.