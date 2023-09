Oktoberfest 2023: 39-jähriger Wiesnbesucher niedergeschlagen

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 39-jähriger Wiesnbesucher mit Wohnsitz in München im Bereich der Matthias-Pschorr-Straße durch einen unvermittelten Schlag durch eine unbekannte Person zu Boden gebracht. Durch den Sturz erlitt dieser schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nähere Angaben zum Tathergang als auch zu Tatverdächtigen konnte der 39-Jährige nicht machen.

Erste Ermittlungen des Fachkommissariats 24 unter die auch die Sichtung von Videomaterial von der Sicherheitskamera des Festgeländes fällt, ergaben Hinweise zu sechs männlichen Tatverdächtigen. Alle ca. 1,80 m groß, ca. 20 Jahre alt, kräftige Statur und südländischen Typs.

Tatverdächtiger 1:

Rotes T-Shirt und kurze Hose

Tatverdächtiger 2:

Graues T-Shirt

Tatverdächtiger 3:

Grauer Pullover mit Aufschrift „Nike“ und eine schwarze Jogginghose

Tatverdächtiger 4:

Schwarzes T-Shirt und eine schwarz-weiße Jogginghose

Tatverdächtiger 5:

Schwarzes T-Shirt und weiße Jeans

Tatverdächtiger 6:

Schwarz-weißes Hemd mit Blumenmuster und eine schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Fahrgeschäfts „Rio Rapidos“ in der Matthias-Pschorr-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.