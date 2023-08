Wiesn-Paket mit Tischreservierung, Führung und Riesenrad

Auch zum Oktoberfest 2023 hat München Tourismus wieder ein Wiesn-Paket geschnürt. Es bietet Gästen und Einheimischen die Möglichkeit, einen Platz an einem Wiesn-Tisch zu reservieren, auch wenn sie als Einzelpersonen kommen und nicht einen ganzen Tisch buchen möchten. Dieser Baustein des Pakets wurde durch die enge Zusammenarbeit von München Tourismus mit den Wiesnwirten ermöglicht. Das Paket umfasst die Reservierung für einen Platz am Wiesn-Tisch im Festzelt (mittags und abends möglich), Essens- und Biermarken, den aktuellen offiziellen Oktoberfestkrug, Tickets für jeweils eine Fahrt mit dem Oktoberfest-Riesenrad und dem Russnradl sowie einen Gutschein für eine Führung mit einem offiziellen Guide der Stadt. Zur Auswahl stehen Touren über die Wiesn oder eine Altstadtführung. Die Preise für das Wiesnpaket starten bei 107 Euro pro Person. Weitere Informationen finden sich online unter einfach-muen- chen.de/wiesnpaket.



Die offenen Führungen über die Wiesn richten sich ebenfalls an Einzelpersonen, die nicht in einer Gruppe unterwegs sind. Im Zeitraum vom 16. September bis 3. Oktober finden die deutschsprachigen Touren montags bis freitags um 11.45 Uhr und sonntags um 11 Uhr, die englischsprachigen Führungen montags bis freitags um 13.30 Uhr und sonntags um 12.30 Uhr statt. Das Erwachsenenticket kostet 18 Euro. Treffpunkt ist der offizielle Oktoberfest-Infostand in der Wirtsbudenstraße direkt hinter dem Eingangsbogen (Haupteingang). Weitere Informationen im Internet unter einfach-muenchen.de/wiesn-fuehrung.

Auch Gruppenführungen lassen sich in Deutsch und Englisch buchen: www.einfach-muenchen.de/gruppen und www.simply-munich.com/groups