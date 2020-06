12-jähriger in der S-Bahn sexuell belästigt

Am Sonntag, 07.06.2020, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 16:00 Uhr, war ein 12-jähriger Schüler aus dem Landkreis Dachau in der S-Bahn der Linie S 2 Richtung Erding unterwegs. Er war in Markt Indersdorf in die S-Bahn eingestiegen und auf dem Weg zu einem Angehörigen am Rosenheimer Platz.

Ein ihm gegenüber sitzender bislang unbekannter Mann bot ihm nach einem kurzen Gespräch 50 Euro für „anfassen“ an. Anschließend griff er dem 12-Jährigen in die Leistengegend. Der Junge wehrte sich, indem er dem Unbekannten die Hand zur Seite schlug.

Der Täter verließ daraufhin an der Haltestelle Karlsplatz/Stachus oder Marienplatz die S-Bahn. An die genaue Haltestelle konnte sich der Junge nicht mehr erinnern.

Der 12-Jährige begab sich unmittelbar nach dem Vorfall mit dem Angehörigen zur Anzeigenerstattung zur Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, Haarkranz grau meliert, Vollbart; er trug eine gelbe Maske, eine dunkle Jacke und eine „Engelbert-Strauss-Hose“ (Handwerkerhose)

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.