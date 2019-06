16. Internationale Modellstraßenbahn-Ausstellung „Kleine Bahn Ganz Groß“ im MVG Museum

Am kommenden Wochenende (8./9. Juni) präsentiert das MVG Museum die Ausstellung „Kleine Bahn Ganz Groß“. Diese Veranstaltung findet seit 2004 einmal jährlich an wechselnden Orten in ganz Deutschland statt. Heuer sind erstmals das MVG Museum und die Vereine Straßenbahnfreunde München, Freunde des Münchner Trambahnmuseums und Omnibusclub München die Gastgeber. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gelten die regulären Museumseintrittspreise von 3 Euro für Erwachsene bzw. 2,50 Euro für 6- bis 14-Jährige, Schüler und Studenten. Eine Familienkarte ist für 6 Euro erhältlich.

Insgesamt 33 Vereine und Privatpersonen zeigen ihre funktionsfähigen Nahverkehrsmodelle. 16 Händler bieten Artikel rund um den öffentlichen Nahverkehr zum Kauf an. Die Aussteller kommen aus fast allen Regionen Deutschlands, aus Österreich, Italien, Belgien, Tschechien und der Schweiz.

Natürlich können auch an diesen Tagen die Museumsexponate besichtigt werden: Auf insgesamt rund 5.000 Quadratmetern gibt das Museum 20 Trambahnen, Omnibussen und Arbeitsfahrzeugen sowie vielen weiteren Exponaten und Schautafeln einen guten Überblick über 150 Jahre Nahverkehr in München. Zu den interaktiven Exponaten zählen ein U-Bahn- und ein Bus-Fahrsimulator, ein elektronischer Liniennetzplan, ein elektronisches Weichenspiel, ein bedienbarer Trambahn-Führerstand, Schauwerkstatträume und eine Quizstation.

Anfahrt: Das MVG Museum befindet sich in der Ständlerstraße 20. Es ist mit der Tramlinie 18 (Schwanseestraße) und den Buslinien 139 und 145 (Ständlerstraße) zu erreichen.

Zusätzlich verkehren zwei kostenlose Sonderlinien:

– Tram-Sonderlinie E7: Die Linie fährt ab Max-Weber-Platz (Haltestelle der Linie 19 Richtung Berg am Laim) über Ostbahnhof und Giesing Bahnhof zum MVG Museum und zurück. Fahrplan: Ab Max-Weber-Platz ab 10.20 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Tram hält an allen Zwischenhaltestellen. Zwischen Giesing Bahnhof und dem MVG Museum ergänzen sich die Tram-Sonderlinie E7 und der Bus-Shuttle O7 zu einem 15-Minuten-Takt.

– Bus-Shuttle O7: Die Buslinie O7 pendelt ohne weiteren Halt zwischen Giesing Bahnhof und dem MVG Museum. Fahrplan: Ab Giesing Bf. ab 10.55 Uhr alle halbe Stunde.

Weitere Informationen unter: www.mvg-museum.de