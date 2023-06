75 Jahre Trachten Angermaier – So wurde gefeiert

75 Jahre Angermaier: Promiauflauf und Dirndlalarm

Zusammen mit rund 200 geladenen Gästen, alle in festlicher Tracht – darunter zahlreiche VIPs – feierte das Münchner Trachtenunternehmen Angermaier am Mittwochabend (14. Juni) das 75-jährige Firmenjubiläum im Silbersaal des Deutschen Theaters.

Mehr als sieben Jahrzehnte Trachtengeschichte – wie lautet das Erfolgsgeheimnis? „Wir haben es geschafft, zwischen Moderne, Tradition und einem nachhaltigen Lifestyle mit Kooperationspartnern und Designern eine Brücke zu schlagen um nicht stehen zu bleiben“, erklärt Angermaier-Chef Dr. Axel Munz.

Das wurde mit vielen Highlights und Showacts der Extraklasse zelebriert: Sänger, Musiker und Musikproduzent Mano Michael, der auch schon mit Snoop Dog gearbeitet hat, begeisterte am Piano. Die vom Cirque du Soleil ausgezeichnete Artistin Felice Aguilar zeigte, was im Dirndl akrobatisch so geht und Deutschlands berühmteste Country-Rock-Band The BossHoss brachte den Silbersaal regelrecht zum Brodeln. Eigens für den Auftritt waren Alec Völkel und Sascha Vollmer aus Berlin angereist und kamen statt des gewohnten Country-Looks in Tracht: „Wir sind vor vier Jahren zur Weißwurstparty vom Angermaier ausgestattet worden und haben uns gleich in die Outfits verliebt“, verraten sie.

Darüber hinaus wurde das teuerste Dirndl der Welt vorgeführt, angefertigt in 300 Arbeitsstunden aus Wildseide und mit 150.000 Svarowski-Steinen versehen, und die zweite nachhaltige Angermaier-Greenline- Kollektion von Topmodel, Schauspielerin Barbara Meier präsentiert, bestehend aus elf verschiedenen Teilen in zauberhaften Farben wie Salbeigrün, Offwhite oder Rose-Hellblau, teils mit Schößchen versehen. „Ich komme aus Bayern, das ist meine Tradition, ich liebe Dirndl, so ein tolles Kleidungsstück, und das sollte nachhaltig und natürlich sein. Angermaier ist dafür der beste Partner.“, so die Botschafterin für nachhaltige Textilien. Und: „Früher habe ich kein Dirndl getragen. Erst als ich zum ersten Mal auf der Wiesn war, so mit 20. Jede Frau sieht im Dirndl einfach toll aus, jeder Mann sieht in der Lederhose sexy aus. Tracht vermittelt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, Tracht verbindet.“

Zum 75. Jubiläum kreierte Angermaier etwas ganz Besonderes: die Angermaier Manufaktur. „Wir sagen mit dieser Kollektion Ja zu Tracht und Tradition, zu hoher Handwerkskunst und hochwertiger Qualität“ so Nina Munz, die die Geschäfte zusammen mit ihrem Vater leitet. Das Highlight dieser Kollektion sind die aufwändigen Lederdirndl mit viel Liebe zum Detail.

Unter den Gästen: Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel und Ehefrau Laura. Sie verriet: „Ich mag Dirndl sehr! Als ich Ralph kennengelernt habe vor sieben Jahren, hatte ich ein Dirndl von Trachten Angermaier an, hellblau und rosa, das habe ich noch immer.“ Und wie geht es Ralph Siegel inzwischen? „Gut! Ich freue mich, hier zu sein und mitzufeiern mit meiner Frau Laura, vielen Bekannten und Freunden, den Axel Munz kenne ich auch schon 30 Jahre.“

Seine Tochter Giulia Siegel, DJane und Realitystar, erschien mit Freund Ludwig Heer, braungebrannt, im weißen Dirndl und mit Turnschuhen. „Ich habe ja Schrauben im Rücken und trage fast immer Turnschuhe. Vor fünf Jahren habe ich angefangen, mir zu allen Angermaier-Dirndl passende zu kaufen, mittlerweile habe ich 40, 50 Stück in allen Farben.“

Auch Pfandleiher und RTL-Superhändler Thomas Käfer war zünftig unterwegs: „Ich habe ja mehrere Lederhosen, heute die von Angermaier an, ich besitze nur fünf, das ist im Vergleich zu den Damen nichts, da geht es ab 50 Dirndl erst los.“ Marianne Hartl vom Gesangsduo Marianne und Michael lacht: „Ich habe an die Hundert, aber viele passen mir leider nicht mehr.“

Moderatorin Lisa Loch führte durch die Soiree: „Eine tolle Zeitreise durch 75 Jahre Angermaier – eine Erfolgsgeschichte mit vielen tollen Begegnungen. Ich selbst lebe seit sechs Jahren in Bayern und bin zum Dirndlfan geworden. Im Dirndl bewegt man sich anders, die Hüften schwingen viel mehr, man tanzt durchs Leben“, resümiert sie.

Heißestes Styling mit Lederhose, viel nackter Haut, pinkfarbenen Boots mit passenden Wadlstrümpfen: Topmodel Papis Loveday. „Stilmixes sind mein Markenzeichen, ich kombiniere gern und falle gern auf“, gibt er zu. Berührender Moment, als er mit dem Angermaier-Award „Goldene Lederhose“ von Martin Krug, Unternehmer und enger Freund des Hauses Angermaier ausgezeichnet wurde. „Papis steht für Crossover, Eigeninspiration, er hat Mut, er macht Mode, er macht Kultur, es zeichnet ihn aus als Mensch, als Model, als Unternehmer“, begründete Krug in seiner Laudatio.

Schauspieler und Regisseur Michel Guillaume erzählt: „Im September geht es wieder los mit einer Theatertournee, wir spielen unter anderem ‚Das perfekte Geheimnis‘, ansonsten plane ich meine Weltreise für 2027 mit meiner Frau Georgia. Ich habe ja gesagt, mit 60 höre ich auf, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“. Auch er schwärmt vom Veranstalter: „Der Axel ist ein Pfundskerl, was er geleistet hat, ist einzigartig, auch sein soziales Engagement. Das gibt es kaum mehr.“

Durchstarterin Aileen Sager (Top 10 DSDS) verrät: „Ich habe erst zum zweiten Mal in meinem Leben ein Dirndl an, bin inzwischen ganz verliebt, ich finde Angermaier natürlich super, alle sind so zuvorkommend. Axel Munz ist ein lieber, offener, zuvorkommender, herzlicher Mann, wir haben uns beim Wasen-Frühlingsfest kennengelernt.“

Und Julia Römmelt fügt hinzu: „Ich mache heute den Content für Social Media für Angermaier, interviewe die Gäste“. 2021 war sie Playmate des Jahres – war das nochmals ein Karriereschub? „Auf jeden Fall, inzwischen Model ich hauptberuflich, ich habe dadurch gute Kontakte bekommen.“

Simone Ballack erstrahlte in Rot und Pfirsich. „Ich trage öfter Dirndl, wir haben bei uns schöne Maifeiern, und jetzt geht es dann los mit den Waldfesten. Dirndlalarm ist wieder angesagt!“

Auch Thomas Linsmayer, Hausherr des Deutschen Theaters, ist ein traditioneller Trachtler: „Meine hier stammt vom Land, so ein Gilet trägt man auch im Trachtenverein, meine Hose ist schon 20 Jahre alt, eine richtige Hirschlederne. Ich habe noch ein paar Lederhosen von meinem Großvater, wir sind eine Familie mit bayerischem Bezug!“

Peter Rappenglück, hat gerade mit Marianne Sägebrecht einen Kinofilm über die Künstlervereinigung „Der Blaue Reiter“ gedreht, da spielt er einen Münchner Grantler. Tracht mag er „seit jeher, ich bin ja in Partenkirchen damit aufgewachsen.“

Schauspielerin Silke Popp („Dahoam is Dahoam“) erzählte: „Ich habe für heute Abend ein wunderschönes rotes Samtdirndl von Angermaier ausgewählt. Das ist traditionell und eine kräftige, feierliche Farbe. Samt ist dieses Jahr sowieso sehr im Trend. Und Dirndl trage ich beruflich und privat sehr gerne.“ Und: „Von Herzen alles Liebe und Gute zum 75. Jubiläum an Axel Munz und sein Team!“

Ferner feierten unter anderem mit: die Schauspieler Antoine Monot jr., Michael Kranz, Johannes Berzl (kam frisch vom Dreh für einen 90-Minüter der ARD), die „Dahoam-is-Dahoam“-Darsteller Brigitte Walbrun, Anita Eichhorn, Adrian Bräunig, Moderatorin Nele Schenker, Kabarettistin und Schauspielerin Angela Ascher, Hansi Lochner (Bob-Weltmeister), Moderator Gregor Teicher, Rennrodel-Weltmeisterin Anna Berreiter, Schauspielerin Gabrielle Odinis (u.a. „Dahoam is Dahoam“) mit Ehemann, dem Regisseur Thomas Stammberger, Maler Wolfgang Prinz, Schauspieler und Autor Manuel Cortez mit Lebensgefährtin Saina Bayatpour, Schauspielerin Viola Wedekind (mit Freund Sven Waasner), Stylist und Fashion-Editor Oliver Rauh, Kabarettist, Schauspieler, Musiker und Autor Moses Wolff, Promi-Wirt Hugo Bachmaier. Und Schauspielerin Deborah Müller, frisch verliebt mit Oliver Hill, Kabarettist und Schauspieler Jürgen Kirner mit Lebensgefährte Joe Häglsperger, Schauspielerin Julia Gruber und Felix Loch, mehrfacher Rodel-Weltmeister.