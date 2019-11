“Advent.Zeit” hoch zwei in Altenmarkt-Zauchensee: Premiere am Bergsee und Romantik im Tal

„Das Besondere an Altenmarkt-Zauchensee ist, dass es sowohl den Charme eines gewachsenen Ortes mit idyllischem Ortskern bietet als auch das alpine Flair eines ausgezeichneten Bergsport-Dorfes“, sagt Klaudia Zortea, Geschäftsführerin von Altenmarkt-Zauchensee Tourismus. „Den Zauber beider Welten lassen wir in diesem Jahr zum ersten Mal in der gemeinsamen ‚Advent.Zeit‘ lebendig werden.“

Wo der See die Hauptrolle spielt

In Zauchensee wird ohne Frage der zugefrorene Bergsee zu Füßen des kleinen Wintersportortes die Hauptrolle spielen. Eine Klang-Wolke aus klassischer Musik abgestimmt auf stimmungsvolle Lichtinstallationen setzt ihn am 13., 20., und 26. Dezember in Szene. An den Ufern des auf 1.350 Metern Höhe gelegenen Gewässers probieren Besucher das reiche Angebot der Kulinarikstände und lauschen dem Spiel der Bläser. Oder wie wäre es, einmal tief in warme Decken gekuschelt vom Pferdeschlitten aus den Zauchenseer Advent zu bestaunen? Auf „Räucher.Wanderungen“ über den verschneiten Erlebnisweg Mondpfad lernen Interessierte außerdem die Kunst des Räucherns kennen.