Änderungen bei den Impfstandorten

Das Münchner Impfzentrum schließt zum 8. April in Riem seine Pforten und wird in den Gasteig verlegt. Im Norden der Stadt öffnet im Olympiaeinkaufszentrum im April eine neue Impfaußenstelle, die Impfstandorte auf der Theresienwiese und in den Pasing Arcaden werden geschlossen. Die Impfaußenstelle am Marienplatz bleibt unverändert geöffnet.

Am 8. April ist es soweit: Nach fast eineinhalb Jahren Impfbetrieb schließt das Impfzentrum Riem seine Tore. An Spitzentagen wurden hier bis zu 8.000 Personen gegen das Corona-Virus geimpft. Zuletzt ist die Nachfrage jedoch deutlich zurück gegangen. Die Vorbereitungen auf einen regulären Messebetrieb machen nun eine Freigabe der noch mit Impfkabinen belegten Messehalle erforderlich. Die kommunalen Impfzentren in Bayern werden aufgrund der Vorgaben des Freistaats Bayern dennoch weiterbetrieben, daher wird die neue Münchner Impfzentrale im Gasteig am Rosenheimer Platz eingerichtet. Ab dem 9. April wird der Impfbetrieb an diesem bereits etablierten Standort nahtlos fortgeführt.

„Ohne große Impfzentren wäre es in der Vergangenheit nicht möglich gewesen, so viele Bürger*innen gleichzeitig gegen das Corona-Virus zu impfen. Heute können wir unsere Kapazitäten bedarfsgerecht reduzieren. Darüber hinaus zählen wir auch auf die Unterstützung von niedergelassenen Ärzt*innen und Apotheker*innen, die mit ihrem Impfangebot bei der Bekämpfung des Corona-Virus ebenfalls eine ganz wesentliche Säule einnehmen“, so Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek zu der Veränderung bei den Impfstandorten.

Auf Grund der rückläufigen Impfnachfrage kommt es im April auch bei den Impfaußenstellen zu Änderungen.

So ist am 8. April der letzte Impftag auf der Theresienwiese und am 23. April in den Pasing Arcaden. Dafür wird im Norden der Stadt im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) eine neue Impfaußenstelle eröffnet. Die Einrichtung in Einkaufszentren hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Daher freut sich das Gesundheitsreferat, mit dem OEZ einen ebenso attraktiven wie verkehrsgünstig gelegenen Standort in einem bezüglich des Impfangebots bisher unterrepräsentierten Stadtteil gefunden zu haben.

Die Impfaußenstelle am Marienplatz bleibt weiterhin geöffnet. Auch mobile Einsätze etwa in Flüchtlingsunterkünften, Alten- oder Pflegeheimen und Schulen werden weiterhin angeboten. Zudem sind auch die Impfguides der Stadt München unverändert in den Stadtteilen im Einsatz, das Gleiche gilt für die Impftram.