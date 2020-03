Alle UEFA-Spiele der nächsten Woche verschoben

Sämtliche für nächste Woche geplanten Partien in den UEFA-Wettbewerben, einschließlich der UEFA Champions League und UEFA Europa League, werden nicht ausgetragen.

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus in Europa und der von verschiedenen Regierungen verhängten Maßnahmen werden sämtliche UEFA-Klubwettbewerbsspiele der nächsten Woche verschoben.

Dazu zählen die verbleibenden Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League am 17. und 18. März, sämtliche am 19. März geplanten Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League sowie alle am 17. und 18. März angesetzten Viertelfinalbegegnungen in der UEFA Youth League.

Entscheidungen über die Neuansetzung dieser Spiele werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die Auslosung der Viertelfinalpaarungen der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, die am 20. März hätte stattfinden sollen, wurde als Folge dieser Entscheidung ebenfalls verschoben.

Die UEFA hat gestern Vertreter ihrer 55 Mitgliedsverbände, die Vorstände der Europäischen Klubvereinigung und der European Leagues sowie einen Vertreter der FIFPro zu einer Videokonferenz am Dienstag, 17. März eingeladen, um die Reaktion des europäischen Fußballs auf die Ausbreitung des Coronavirus zu koordinieren.