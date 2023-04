Auf geht’s zum 57. Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese

Bereits zum 57. Mal eröffnet das Frühlingsfest auf der Theresienwiese in München die Saison der Freiluftveranstaltungen. Vom 21. April bis 7. Mai können sich die Gäste 17 Tage auf dem Frühlingsfest vergnügen.

Der Schirmherr Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesn-Chef, wird am 27. April um 16:00 Uhr in der Festhalle Bayernland das erste Fass Bier anzapfen. Über 100 Schausteller*innen bieten Vergnügen, Gastlichkeit, Spiel, Spaß und Spannung.

Eine bunte Mischung sorgt dafür, dass für alle Altersgruppen und für jeden Geschmack viel

geboten ist. Vom Oktoberfest-Riesenrad mit den geschlossenen Gondeln und dem

einzigartigen Blick über München, den Kinderkarussellen für die Kleinen, rasanten Fahrgeschäften wie dem Kick Down, bis hin zum 90 m hohen Wellenflieger „Bayerntower“.

Bei verschiedenen Glücks-, Geschicklichkeitsspielen und Schießbuden kann jeder sein Können unter Beweis stellen.

Das kulinarische Angebot auf dem Frühlingsfest ist sehr vielfältig. An den vielen Ständen gibt es diverse Leckereien und Schmankerl, von herzhaft bis süß, auch für Vegetarier und Veganer.

Ein attraktives Rahmenprogramm rundet das Volksfesterlebnis ab. Der große BRK Flohmarkt, das ACM-Oldtimertreffen, die Familientage und die beiden Feuerwerke, sind liebgewonnene Highlights. Beim Tag des Brauchtums können die Gäste bayerische Tradition in all ihrer Vielfalt erleben.

Geschichte

Bereits am 5. Dezember 1960 hatte der „Bayerische Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller e.V.“, einen Antrag für die Durchführung eines Frühlingsfestes auf der Theresienwiese an den Wirtschaftsausschuss der Stadt München

gestellt. Der Antrag wurde zunächst abschlägig beschieden, wie es nachzulesen ist.

Am 10. Dezember 1964 genehmigte dann der Wirtschaftsausschuss die Durchführung eines 14-tägigen Frühlingsfestes mit der Begründung: „da eine solche Veranstaltung, im bescheidenen Rahmen gehalten, weder die Interessen der Stadt im Allgemeinen noch die des Oktoberfestes im Besonderen beeinträchtigt.“

1965 wurde vom „Münchner Schaustellerverein“ und dem „Bayerischen Landesverband ambulanter Gewerbetreibender“ das erste Frühlingsfest auf der Theresienwiese veranstaltet. Der damalige 3. Bürgermeister der Stadt München, Albert Bayerle, eröffnete es am 3. April 1965. Bei einer Pressekonferenz betonte Bayerle, dass „vom Fassanstich – wie bei der Eröffnung des Oktoberfestes der Brauch – bewusst abgesehen wird.“ Das

Frühlingsfest diente damals „in erster Linie der Belustigung von Kindern und Jugendlichen“.

Da die Karwoche 1965 auf die zweite Woche des Frühlingsfestes fiel, musste am Karfreitag

der Festbetrieb eingestellt werden. Das katholische Stadtpfarramt St. Paul unterstützt vom

Erzbischöflichen Ordinariat München, hatte daraufhin im Juni 1965 um eine Verlegung des Frühlingsfestes gebeten, „da die Fixierung auf die Fastenzeit, besonders auf die Karwoche als unerträgliche Zumutung empfunden wurde.“

Aus diesem Grund beginnt das Frühlingsfest stets nach Ostern.

Das Festareal

Das Areal des Frühlingsfests erstreckt sich über die Straßen 1 und 2 der Theresienwiese und wird rechts durch die Wirtsbuden- und links durch die Schaustellerstraße abgegrenzt.

Der hintere Teil der Theresienwiese in Richtung Bavaria dient für die jeweiligen Rahmenveranstaltungen wie den BRK-Flohmarkt, das Oldtimertreffen oder die beiden Feuerwerke.

Organisation des Münchner Frühlingsfestes

Veranstalter ist die VMS, Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller GmbH.

Geschäftsführung Vorstand des Münchner Schausteller-Verein e.V. (Peter Bausch) sowie

des Münchner Schaustellern e.V. im BLV. (Robert Eckl).

Organisatorische Leitung Yvonne Heckl.

Festhalle Bayernland

In der „Festhalle Bayernland“ findet der Gast eine große Auswahl an Speisen, mal kräftigdeftig, mal fein und exquisit, mal verführerisch süß. Zum Hendl-Klassiker gesellen sich Gerichte, wie Ochsenbackerl in Burgundersoße, Pfefferrahmbraten vom Rind oder

Fränkisches Schäufele. Vegetarier und Veganer dürfen sich auf einen Waldpilztopf oder

Gemüsepflanzerl freuen. Von Montag bis Freitag täglich wechselnder Mittagstisch von 11-

15 Uhr. Ausgeschenkt werden Biere der Augustiner-Brauerei. Livemusik täglich ab 18 Uhr bzw. ab 11 Uhr am Wochenende.

Hippodrom

Das Hippodrom feiert dieses Jahr das 120-jährige Jubiläum und ist seit 2010 auf dem

Münchner Frühlingsfest vertreten. Auf der Speisekarte stehen unter anderem rösche Bauernhendl, saftige Steaks aus der hauseigener Wagyu Rinder Zucht oder vegetarische Wiesn-Schmankerl. Dienstag bis Freitag, 11.00 – 14.00 Uhr, gibt es täglich das Hendl und

einen Hippodrom Klassiker, z.B. Schweinsbraten vom Strohschwein oder Andechser Fleischpflanzerl, zum Jubiläums Sonderpreis. Ausgeschenkt werden Biere der Spaten Brauerei. Dieses Jahr startet die Musik im Festzelt bereits mittags.

Münchner Weißbiergarten

Der ideale Platz, um die ersten Sonnenstrahlen oder die wärmer werdenden Abende des Frühlings zu genießen ist der “Münchner Weißbiergarten.“ Der familienfreundliche Biergarten erwartet die Gäste täglich ab 11 Uhr mit kalten und warmen bayerischen

Schmankerln. Montag bis Freitag von 11 bis 15 täglich wechselnder Mittagstisch.

Donnerstag und Freitag verwöhnt der Wirt die Gäste mit frischem Abensberger Spargel.

Karussellbar und Hacker – Weißbieralm

Gemütlich Beisammensein können die Gäste auch im „Bierkarussell“ (Hofbräu) oder in der „Hacker-Weißbier Alm“ (Hacker).

Peter´s Meeresfrüchte

Beim „Fisch-Bäda“ dreht sich seit 30 Jahren alles rund um die Wassertiere. Vom klassischen Fischbrötchen über eine heimische Lachsforelle bis hin zum Surf & Turf, lässt die Speisekarte keine Wünsche offen. Von Montag bis Freitag täglich Mittagstisch von 12 –

14:30 Uhr.

„Prosecco-Stüberl“

Das „Prosecco-Stüberl“ am Eingang der Theresienwiese erwartet die Gäste mit einer

großen Auswahl an Wein- und Prosecco Spezialitäten. Das gemütliche Stüberl bietet im Innenbereich lauschige Stehplätze an der Theke und im Außenbereich an urigen Weinfässern.

Familientage, Dienstag, den 25. April und 2. Mai

Jeweils am Dienstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Ab ca. 12.00 Uhr öffnen die ersten Betriebe und die Ermäßigungen gelten dann bis 19.00 Uhr an den Fahrgeschäften, Belustigungen, Schießbuden, Spielgeschäften und Verkaufsständen. Die Gastronomie bietet spezielle Angebote.

Öffnungszeiten

Beginn: Freitag, 21.04.2023 16.00 Uhr

Ende: Sonntag, 7.05.2023 23.00 Uhr

Bierzelte

Freitag, 21.04. von 16.00 – 23.00 Uhr

Montag bis Freitag ab 11.00 – 23.00 Uhr

Wochenende und 1. Mai ab 10.00 – 23.00 Uhr

Freitags (nur bei einem Feuerwerk) ab 10.00 – 23.15 Uhr

Ausschankschluss 22.30 Uhr Musikende 22.45 Uhr