Auf geht’s zum elften „Zugspitze Oktoberfest“ mit der Tiroler Zugspitzbahn

Zeitgleich mit dem Beginn der „fünften Jahreszeit" auf der Münchner Theresienwiese heißt es auch auf Deutschlands höchstem Berg wieder ganz traditionsbewusst „O'zapft is!": Bereits zum elften Mal findet in diesem Jahr von 21. bis 29. September das „Zugspitze Oktoberfest" auf 2.962 Metern Höhe im Panorama-Gipfelrestaurant statt. Während wechselnde Bands und Tiroler Musikkapellen für originalgetreue Festzeltstimmung mit Gipfelpanorama sorgen, lässt es sich mit einer Maß Paulaner Oktoberfestbier auf der höchsten Wiesn der Alpen gemütlich zuprosten. Hinauf zum „Zugspitze Oktoberfest" gelangen Gäste mit der Tiroler Zugspitzbahn vom österreichischen Ehrwald aus. Dabei fahren Erwachsene für 46,50 Euro auf den Gipfel und zurück gen Tal, Kinder und Jugendliche für 28 bzw. 37 Euro.

Ende September ist es wieder soweit: Das weltberühmte Oktoberfest lockt Millionen Menschen in die bayerische Hauptstadt München und sorgt 18 Tage lang für Feierlaune. Doch fernab vom Trubel auf der Theresienwiese und in den Bierzelten kommen Besucher dem sprichwörtlichen Himmel der Bayern beim mittlerweile elften „Zugspitze Oktoberfest“ der Tiroler Zugspitzbahn auf fast 3.000 Metern Höhe noch ein Stückchen näher: Von 21. bis zum 29. September 2019 dürfen sich Wiesn-Fans im Panorama-Gipfelrestaurant an der Bergstation neun Tage lang auf echte Oktoberfeststimmung bei malerischem Rundum-Bergpanorama freuen. Getreu dem Münchner Vorbild wird mit Paulaner Oktoberfestbier angestoßen, während Tiroler Spezialitäten und bayerische Schmankerl für eine kräftige Unterlage sorgen. Und auch in punkto Stimmung steht das „Zugspitze Oktoberfest“ dem Original in nichts nach, wenn verschiedene Bands und Musikkapellen zum Tanzen und Mitsingen auffordern.

Während Erwachsene für 46,50 Euro mit der Tiroler Zugspitzbahn auf den Gipfel fahren, ist die Familienkarte für zwei Erwachsene und ein Kind bereits ab 107 Euro erhältlich. Kinder zahlen 28 Euro, für Jugendliche ist die Berg- und Talfahrt für 37 Euro erhältlich. Gruppen ab 15 Personen zahlen ab 39,50 Euro pro Person für eine Berg-und Talfahrt. Nach einem zünftigen Wiesn-Abend können Gäste den kostenlosen Shuttle von der Talstation in die umliegenden Orte Ehrwald, Lermoos und Biberwier nutzen. Besitzer der Tirol Regio Card fahren kostenlos zum „Zugspitze Oktoberfest“.

