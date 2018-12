Bergeralm Chalets: Neue Adresse für Wintergenuss am Brenner

Die erste Ferienchalet-Anlage von Alps Residence in Tirol entsteht zurzeit in Steinach am Brenner. Der Ort ist ein Insidertipp für Ski-, Natur- und Kulturgenießer. Nach dem Spatenstich im August werden die nagelneuen Chalets bereits zu Weihnachten buchbar sein.

Knapp 30 Kilometer bis Innsbruck, etwas über 40 bis zum Stubaier Gletscher, 13 Kilometer bis zur italienischen Grenze und das Insider-Skigebiet Bergeralm unmittelbar vor der Haustüre: Die Bergeralm Chalets machen ab dem Winter 2018/19 diese Perspektiven für Winterurlauber erstmals erlebbar. Mindestens fünf der Ferienhäuser in Massivholzbauweise sollen bis dahin buchbar sein. Bis zum Sommer 2019 wird der Großteil der 21 Objekte fertig gestellt. Das Credo der Bergeralm Chalets lautet „Urlaub auf der Höhe der Zeit, mit allem Komfort und viel Gemütlichkeit – aber ohne die Zwänge eines Hotelaufenthalts“. Jedes Bergeralm Chalet ist modern ausgestattet, mit viel Holz und großen Fensterflächen. Eine voll ausgestattete Küche, ein eigener Sauna- und Wellnessbereich, dänische Kaminöfen, TV und W-Lan sind Standard.

Tage voller Inspiration zwischen Nord und Süd

Die Bergeralm vor den Fenstern lockt mit 30 Pistenkilometern zum Skifahren und Boarden bis in 2.200 Meter Höhe. Steinach am Brenner, das Wipptal und die umliegenden landschaftlich reizvollen Seitentäler – Gschnitz- Obernberg-, Valser- und Schmirntal – sind außerdem ein fast unberührtes Revier zum Rodeln, Langlaufen, Schneeschuhwandern und Tourengehen. Rund 100 Kilometer bestens präparierte Höhenloipen schlängeln sich durch die Landschaft und es gilt, die Gipfel der Stubaier und Zillertaler Alpen zu erobern. Ebenso viele Möglichkeiten haben aber auch Shopping- und Kultur-Interessierte mit Innsbruck (30 km) und den charmanten Südtiroler Einkaufsstädten wie Sterzing (30 km) ringsum. Nach einem Tag in der Natur oder der Stadt kehren die Gäste heim in ihr gemütliches Bergeralm Chalet. Vor dem Flackern des Feuers im Kaminofen die Füße hochlagern und bei einem guten Glas Wein den Tag beschließen – das ist Urlaubsgenuss vom Feinsten.

Alps Residence als Betreiber

Die Bergeralm Chalets sind das erste Tiroler Resort der Alps Residence Holidayservice GmbH mit Sitz in Kitzbühel. Österreichs führender Vermieter von Ferienhäusern und -appartements hat zurzeit 13 Urlaubsresorts mit rund 3.500 Betten im Salzburger Land, in der Steiermark sowie Kärnten in seinem Portfolio. www.alps-residence.com