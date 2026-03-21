Bester deutscher Start seit vier Jahren: Unheilig feien Mega-Comeback

Mit „Grosse Freiheit“, „Lichter der Stadt“, „Gipfelstürmer“ und „Von Mensch zu Mensch“ eroberten die letzten vier Unheilig-Studioalben allesamt die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Nun feiern der Graf und seine Band ein gelungenes Comeback und landen ihre fünfte Nummer-eins-Platte. „Liebe Glaube Monster“ stellt dabei einen eindrucksvollen Startrekord auf, denn es ist das meistverkaufte Album eines nationalen Artists in der ersten Woche seit „Zeit“ (Rammstein) vor fast vier Jahren.

Während Rapper SSIO sein zehn Jahre altes Werk „0,9“ dank einer Jubiläumsedition zurück an die zweite Stelle befördert, bleiben die Vorwochen-Abräumer Harry Styles („Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“, drei) und Sarah Connor („Freigeistin“, vier) dahinter gefragt. Die Top 10 erreichen die Power-Metal-Formation Angus McSix („Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye“, fünf), die beiden britischen Sänger Chris Norman („Lifelines”, sechs) und James Blake („Trying Times”, sieben) sowie die bayerische Indie-Band The Notwist („News From Planet Zombie“, zehn).

In den Single-Charts verteidigt das HipHop-Duo Lacazette und Jazeek („CDY“) seine Führung vor Zara Larsson („Lush Life“, zwei) und Taylor Swift („The Fate Of Ophelia”, drei). Immer weiter nach oben klettern sowohl das Band-Projekt Tame Impala („Dracula“, von 30 auf 15) als auch Musiker Dominic Fike, der dank „Babydoll“ (von elf auf sechs) und „White Keys“ (von acht auf sieben) gleich doppelt in der Top 10 vertreten ist. Für die höchsten New Entries zeichnen YC („Xalaz”, 25) und Tream & treamiboii („Hasenjagd“, 32) verantwortlich.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.