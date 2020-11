Bewusstlos im Kran: Kranführer mit Rettungshubschrauber geborgen

Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Montagnachmittag die Integrierte Leitstelle erreicht. Ein Bauarbeiter meldete, dass sein Kranführer oben in der Kanzel bewusstlos geworden war. Schon nach wenigen Minuten erreichten die Einsatzkräfte die Baustelle. Feuerwehr und Rettungsdienst bestiegen den Kran und versorgten den Kranfahrer. Zeitgleich mit den Rettungskräften wurde auch der nahe gelegene Rettungshubschrauber Christoph 1 alarmiert. Mit einer Seilwinde, die am Hubschrauber montiert ist, konnte der zirka 45-jährige Mann von dem 35 Meter hohen Kran gerettet und in eine Münchner Klinik geflogen werden. Für 30 Minuten musste die Naupliastraße komplett gesperrt werden.

