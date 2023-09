In der Alten Kongresshalle brachte ANGERMAIER mit seiner Pre-Wiesn-Party die Stimmung in München schon 11 Tage vor dem offiziellen Beginn des Oktoberfestes auf den absoluten Siedepunkt: rund 450 begeisterte Gäste feierten mit Dr. Axel Munz die ganze Welt der Tracht bis in die Morgenstunden hinein. Mehr lesen >>