Bonez MC & RAF Camora dominieren Offizielle Deutsche Charts

Bonez MC & RAF Camora haben es mal wieder geschafft: Die beiden Rapper setzen sich gegen insgesamt 24 andere Neueinsteiger durch und besteigen den Thron der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Wie seine beiden Vorgänger schnellt auch „Palmen aus Plastik 3“ direkt an die Spitze. Für 187 Strassenbande-Mitglied Bonez MC ist es bereits die achte Nummer-eins-Platte, während RAF Camora seine siebte Nummer-eins-Scheibe hinlegt.

Mit zwei prominenten Persönlichkeiten ist das weitere Podium der Top 100 besetzt: Während Ozzy Osbournes 13. Studioalbum „Patient Number 9“ (zwei) dem Prince of Darkness alles andere als Unglück bringt, präsentiert Robbie Williams („XXV“, drei) anlässlich seines 25-jährigen Solokünstler-Jubiläums eine neu instrumentierte und mit dem niederländischen Metropole Orkest aufgenommene Werkschau. Die Top 10 erreichen außerdem das Metal-Quintett Parkway Drive („Darker Still“, fünf) sowie die Sänger Dame („All meine Farben“, sechs) und wavvyboi („All die Engel & Dämonen sind wir selbst“, neun). Vorwochensieger Roland Kaiser erweitert nun an vierter Stelle seine „Perspektiven“.

In den Single-Charts schenkt Nina Chuba ein Gläschen „Wildberry Lillet“ nach – und erobert die Krone von Miksu / Macloud & makko („Nachts wach“, jetzt auf zwei) zurück. Den höchsten Neueinstieg erzielen Bonez MC & RAF Camora („Eine Idee“, fünf), die mit drei weiteren Tracks in der Top 20 vertreten sind: „Taxi“ (vier), „Sommer“ (16) und „Letztes Mal“ (19). RIN, Schmyt & Miksu / Macloud verteilen als zweithöchste New Entries auf Rang zehn ihren „Sternenstaub“.

Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr auf www.mtv.de veröffentlicht.

